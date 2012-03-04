کهگیلویه و بویراحمد رکورد دار مشارکت در انتخابات مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به گفته وزیر کشور در انتخابات مجلس نهم، کهگیلویه و بویراحمد با 88 درصد، بیشترین مشارکت در سطح کشور را به خود اختصاص داده است.

در انتخابات مجلس نهم از 434هزار فرد واجد شرایط رای دادن در این استان، 387 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند تا وفاداری خود را به نظام و رهبری به اثبات برسانند.

در انتخابات مجلس گذشته هم مردم این استان با مشارکت 86 درصدی رتبه اول را کسب کرده بودند و از مجموع 412 هزار واجد شرایط رای در این استان، 351 هزار نفر در انتخابات شرکت کرده بودند.

این اولین بار نیست که مردم این استان رکورد دار بیشترین مشارکت در انتخاباتها می شوند بلکه در انتخاباتهای گذشته نیز بارها حائز رتبه اول حضور شده بودند.

در ادوار گذشته مجلس این استان همیشه مشارکتی بیشتر از میانگین کشوری داشته و همیشه در رده های بالای حضور در انتخابات، حاضر بوده به طوریکه درصد مشارکت مردمی در دور دوم 79، دور سوم 85، دور چهارم 86، دور پنجم96، دوره ششم 96 و دوره هفتم مجلس 89 درصد بوده است.

مردم این استان که در قبل از انقلاب مورد ظلم و ستم حکومتهای جور قرار می گرفتند و به دلیل ظلم ستیزی همواره مورد بی مهری حاکمان بود و بر این اساس به عمد در فقر محرومیت نگه داشته میشد، نه تنها در صحنه های انتخابات بلکه در دیگر صحنه های دفاع از انقلاب اسلامی در رتبه اول قرار گرفتند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی نیز عشایر دین دار و غیور این استان جزء اولین گروه هایی بودند که لباس رزم پوشیدند و با تفنگهای "برنو" خود به دفاع از شرف و کیان ایران اسلامی پرداختند.

عشایر خون گرم کهگیلویه و بویراحمد در طول دفاع مقدس با 22درصد شرکت کننده، به نسبت جمعیت بالاترین حضور در جبهه را داشتند و یک هزار و 800 شهید، 13هزار جانباز، 310 آزاده را به انقلاب اسلامی تقدیم کردند که این سند محکمی از عشق و علاقه آنان به جمهوری اسلامی و مکتب امام خمینی(ره)است.

با این حال مردم موقعیت شناس کهگیلویه و بویراحمد باز هم در این موقعیت حساس که دشمنان قصد تضعیف پایه های نظام و کاهش مشارکت مردم در انتخابات را داشتند، همه با هم آمدند تا به ندای رهبرشان لبیک گویند و دشمنان را مایوس کنند.

اما اینک مردم وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دادند و حجت را تمام کردند و اکنون وظیفه مسئولان است که صادقانه به این مردم که هرلحظه آماده فداکاری برای ایران اسلامی هستند، خدمت کنند.