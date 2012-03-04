169 پروژه آموزشی در خراسان جنوبی تجهیز و نوسازی می شود

محمدرضا بیگی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه جمعا 169 پروژه آموزشی شامل تخریب، نوسازی و مقاوم سازی در استان در دست اجرا است، اظهارداشت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال اجرا می شود.

وی با بیان اینکه از این مبلغ هشت میلیارد تومان از اعتبارات استانی و هشت میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی تامین شده است، افزود: تعداد زیادی از این پروژه ها تا مهر ماه 91 به بهره برداری خواهد رسید.

بیگی با اشاره به فعالیت های در دست اجرا در این نهاد، تصریح کرد: از محل طرح تخریب و بازسازی 16 پروژه آموزشی با حدود 143 کلاس درس در حال تخریب و بازسازی در مناطق مختلف استان است.

وی با اشاره به اینکه همچنین به طور همزمان 18 پروژه آموزشی دیگر نیز با 109 پروژه در حال مقاوم سازی است، تصریح کرد: مجموعا این پروژه ها با اعتبار 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در دست تهیه است.

بیگی اضافه کرد: همچنین 135 پروژه با 159 کلاس در سطح استان در حال تکمیل، تجهیز و یا احداث است.

وی اعتبارت سال جاری این نهاد را 160 میلیارد عنوان کرد و بیان داشت: از این مبلغ تاکنون 55 درصد جذب شده است.

بیگی از اجرای طرح حیات طیبه مجتمع آموزشی در بیرجند خبر داد و گفت: این پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون تومان در دست اجرا است.

به گفته وی این مجتمع آموزشی شامل بخش های مختلف سالن آمفی تئاتر، سالن های ورزشی و.. است.

وی در خصوص هوشمندسازی مدارس در سطح استان، تصریح کرد: این طرح با همکاری آموزش و پرورش استان در دست اجرا بوده و از این پس مدارس با امکانات و تجهیزات به روز و هوشمندسازی شده تحویل داده می شوند.

تدوین شناسنامه فنی فضاهای آموزشی در استان

مدیرکل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس خراسان جنوبی ازتهیه و تدوین شناسنامه فنی فضاهای آموزشی در این استان خبرداد و گفت: در راستای اجرای این طرح کلیه اطلاعات، تجهیزات و امکانات موجود در مدارس استان شناسایی و در اختیار مراجعین قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این شناسنامه مجموعه ای است، که به صورت الکترونیکی و فیزیکی تمام فضاهای موجود در مدارس استان را در دو نوبت سال های 83 و 84 آغاز شده است، افزود: در این مرحله موقعیت جغرافیای مدارس شناسایی شده و در سال گذشته به صورت تکمیلی و فنی تر بررسی شده و هم اکنون این سامانه در مرحله راستی آزمایی است.

بیگی با اشاره به اینکه مبنای طرح تصویب تخریب و بازسازی مدارس نیز در مجلس تهیه شناسنامه اطلاعات فضاهای آموزشی بوده است، بیان داشت: در این راستا فضاهای آموزشی به لحاظ فیزیکی به سه گروه فضاهای مقاوم، تخریبی و نوسازی شده تقسیم شده است.

مدیرکل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس خراسان جنوبی یادآور شد: اطلاعات جمع آوری شده در این سامانه الکترونیکی طی دو ماه آینده منتشر خواهد شد.