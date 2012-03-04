دو هزارمین پایگاه اورژانس کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا معصومی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در آمل افزود از ابتدای امسال تاکنون 160 مرکز پیش بیمارستانی در کشور افتتاح شد و دوهزارمین پایگاه اورژانس و پیش بیمارستانی کشور، 19 اسفندماه با حضور وزیر بهداشت درجاجرود افتتاح خواهد شد.

وی اظهار داشت: همزمان با جاجرود، حدود 20 مرکز پیش بیمارستانی در مناطق دیگر کشور افتتاح خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 کشور ادامه داد: ایجاد این مراکز در حالی بوده که کمبود اعتبار و نیروی انسانی از مشکل مهم این بخش است.

معصومی از آغاز فعالیت نوروزی پایگاههای فوریتهای پزشکی اورژانس 115 کشور در استانها از24 اسنفد ماه جاری تا 14 فروردین سال 91 خبر داد و گفت: برای فعالیت نورزی امسال علاوه برای آماده باش حدود دو هزار پایگاه اورژانس جاده ای 115، حدود هفت مرکز امداد هوایی در شهرهای تهران، آمل، اهواز، اصفهان، مشهد، شیراز و شاهرود به مصدومان احتمالی جاده های خدمات رسانی خواهند کرد.

وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود تعداد ماموریتهای مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 کشور امسال با حدود 25 درصد افزایش به دو میلیون و 500 هزار ماموریت افزایش یابد، اضافه کرد: این در حالی است که با افزایش تعداد مراکز پیش بیمارستانی، تعداد فوتی های حوادث ترافیکی حدود 15 درصد کاهش داشته است.