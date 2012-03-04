به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ملک‌زاده، کارشناس منابع اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران با اعلام این خبر گفت: رمان «حافظ هفت» داستان سفر مقام معظم رهبری به استان فارس است. به تازگی 120 نسخه از این رمان به کتابخانه‌های عمومی استان تهران ارسال شده است.

وی درباره این رمان توضیح داد: نویسنده در این سفر به همراه همکار مسیحی خود به شهرستان‌های مختلف می‌رود و از سفر رهبری گزارش تهیه می کند. همکار مسیحی نویسنده در طول سفر شیفته منش و اخلاق و دقت برنامه‌های مقام معظم رهبری شده و در انتهای سفر مسلمان می‌شود.

رمان «حافظ هفت» توسط انتشارات سوره مهر در 456 صفحه و با قیمت 7 هزار و 900 تومان منتشر شده است.