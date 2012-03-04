قاسم نوده‌فراهانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با انتقاد از امتناع برخی دستگاههای دولتی از مصوبه رئیس‌جمهور برای در نظر گرفتن سوخت ترجیحی برای واحدهای گرمابه‌دار، گفت: علیرغم دستور رئیس‌جمهور و مصوبه کارگروه حل مشکلات اصناف، اما هنوز مشکل گرمابه‌‎داران در اعمال نرخ ترجیحی سوخت برای واحدهای آنها پابرجاست و بیشتر آنها، نتوانسته‌اند قبوض خود را پرداخت کنند.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: قبل از اجرای فاز دوم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها باید معایب و محاسن مرحله اول مشخص شود و قبل از آنکه فاز دوم اجرا شود، آسیب‌شناسی مناسب در این خصوص انجام گیرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون در حوزه اصناف 600 هزار واحد تولیدی انرژی‌بر و 200 هزار واحد توزیعی انرژی‌بر وجود دارد که اگر به این بخش توجه کافی نشود، دچار آسیب خواهد شد. البته باید توجه داشت که دغدغه‌های روانی مرحله اول قانون در گام دوم وجود ندارد و به نظر می‌رسد گام دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها بهتر اجرا شود؛ چرا که یک مرحله از قانون اجرا شده است.

مشاور رییس جمهوربا بیان اینکه باید در فاز دوم تسهیلات کم‌بهره برای بازسازی واحدها ارائه شود، اظهار داشت: هنوز تسهیلات یارانه‌ای اصناف داده نشده است و با این حساب، صنوف تولیدی با مشکل مواجه می‌شوند.

فراهانی همچنین به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا اشاره کرد و با انتقاد از نبود مکانی ثابت برای برگزاری این نمایشگاهها گفت: به همین دلیل نمی‌توان خدمات را به نحو شایسته و دلخواه به مردم ارایه کرد.

وی از نصب دستگاههای کارتخوان در نمایشگاههای بهاره خبرداد و گفت: هماهنگی با بانکها به عمل آمده تا بتوان هرچه سریعتر این دستگاهها را به وسیله خط تلفن همراه در اختیار فروشندگان قرار داد.