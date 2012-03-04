تامین 120 تن گوشت قرمز برای روستاییان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازاراستان در استانداری اظهارداشت: اغلب افزایش قیمت ها به دلیل عدم تعادل روانی ایجاد شده در جامعه است که بهترین راه آگاهی مردم وآرام سازی فضا، استفاده از ظرفیت رسانه هاست.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر بیمه شدن نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا تاکید کرد و گفت:ضمن کنترل و نظارت کامل بر روند این نمایشگاهها نباید تجربیات تلخ و حوادث ناگوار سال های قبل تکرار شود.

قناعت، تشدید نظارت ویِژه بر کالاها را در قبل و حین تعطیلات نوروزی از انتظارات دیگر بیان کرد و ادامه داد: انتظار است همه دستگاهها با سازمان صنعت ، معدن و تجارت در تنظیم بازار همکاری داشته باشند و تعزیرات حکومتی نیز، نظارت عالیه خود را بر روند کنترل بازار و برخورد جدی با متخلفان اعمال نماید.

وی افزود: اقدامات بزرگ تعزیرات حکومتی استان با همکاری بازرگانی در رسانه ملی انعکاس یابد زیرا که اثرات روانی این کار بیشتر از اقدامات مسئولان ارشد خواهد بود.

قناعت گفت: ادامه داد: کنترل مبادی ورودی و خروجی کالاها بویژه مدیریت بر انبارهای غیر مجاز در استان از مهمترین مسائلی است که باید سازمان صنعت، معدن و تجارت و بویژه حمل و نقل و پایانه ها در دستور کار قرار داده و آمار بارنامه های ورودی و خروجی را به استانداری ارائه دهند تا واکنش های لازم اعمال شود.

این مقام عالی اجرایی گلستان همچنین بر همکاری نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی استان با هماهنگی معاونت برنامه ریزی استانداری تاکید ورزید.

برگزاری نشستهای تخصصی متناسب با نیازهای سال برای تامین مایحتاج ضروری مردم با محوریت معاونت برنامه ریزی استانداری از دیگر اقداماتی بود که استاندار گلستان در این جلسه بر آن تاکید داشت.

در این نشست هر یک از مدیران بخش های مرتبط با تنظیم بازار استان به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم و میزان کالاهای موجود استان در ایام نوروز پرداختند و اعلام داشتند که در حال تامین کالاهای مورد نیاز مردم بوده و کمبودی در این زمینه احساس نمی شود.