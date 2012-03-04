رسالت منتخبان مردم بسیار سنگین است

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم در 33 سال گذشته با حضور قاطعانه و همیشه خود در صحنه های دفاع از انقلاب اسلامی دشمن ستیزی و اطاعت از رهبری را به اوج رسانده اند.

وی گفت: ملت ایران اسلامی با حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو احسن به وظیفه خود عمل کرد.

سرلکیان افزود: باحضورگسترده درانتخابات به وظیفه خود به نحواحسن عمل کردند و نشان دادند که سربازان مطیع ولایت فقیه هستند

وی افزود: دشمن هرچقدر توان برای مقابله و دشمنی با نظام اسلامی اختصاص دهد با شکست مواجه می شود چرا که ملت ایران اسلامی با حضور گسترده در صحنه های دفاع از انقلاب اسلامی پاسخ محکمی به یاوه سرایی آنان می دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: بخشی از ظرفیت و توانمندی ملت ایران در 12 اسفند ماه با حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رای به دشمنان ثابت و معادلات آنان را بر هم ریخت.