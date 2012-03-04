جشنواره بزرگ فرهنگی هنری بشیر در گناباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری صبح یکشنبه در اولین دوره از این جشنواره که در سالن ارشاد این شهر برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره در راستای مصوبات جلسه هم اندیشی مدیران موسسات قرآنی برای ترویج انس با قرآن و مفاهیم آن در بین اقشار مختلف جامعه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جنگ قرار است به صورت ماهیانه برگزار شود، افزود: برنامه های جشنواره فرهنگی هنری بشیر شامل تلاوت مجلسی قرآن، مفاهیم قرآن، سرود قرآنی و مسابقه است.

وی افزود: قرآن کتابی در دست انسان مسلمان و راهنمای بشر است و اگر کسی می خواهد سعادتمند شود باید قرآن بخواند، تدبر کند، بیندیشد و به آن عمل کند.

وی بیان کرد: تنها صرف خواندن قرآن کافی نیست بلکه باید به دستورات آن عمل کنیم.

وی ادامه داد: از صدر اسلام تاکنون ما قاری و حافظ قرآن زیاد داشته ایم، شمر و عمرسعد هر دو قاری و حافظ قرآن بوده اند ولی در مقابل ائمه ایستاده اند و آنها را به شهادت رساندند.