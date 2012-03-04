محاکمه پدرزن به اتهام قتل تازه داماد

به گزارش خبرنگار مهر، مردی سوم بهمن سال 82 با پلیس تماس گرفت و گفت: نزاعی منجر به جرح در خیابان محل سکونتش واقع در شهرری به وقوع پیوسته است.

ماموران وقتی به محل اعلام شده رفتند، فهمیدند مصدوم جوان 21 ساله‌ای به‌نام حمید است . در حالی‌که غرق در خون در خیابان افتاده بود از سوی باجناقش به بیمارستان انتقال یافته بود.

ماموران وقتی به بیمارستان رسیدند مطلع شدند حمید به دلیل شدت جراحات جانش را از دست داده است، به همین سبب پرونده‌ای جنائی تشکیل و تحقیقات در این خصوص آغاز شد.

کارآگاهان پی بردند حمید زمانی‌که به منزل پدرزنش رفته، دچار این حادثه شده بود. از آنجا که مقتول با پدر همسرش اختلافاتی داشت، مرد 55ساله به‌نام رضا بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او اتهام قتل را رد کرد و مدعی شد حمید خودزنی کرده است.

متهم گفت: 15 روز از عقد حمید و دخترم می‌گذشت که متوجه شدم این مرد برای زندگی با فرزندم مناسب نیست، به همین دلیل گفتم باید دخترم را طلاق بدهد اما روز حادثه حمید به خانه من آمد تا همسرش را با خود ببرد و من مقاومت کردم . نزاعی بین ما درگرفت و حمید با چاقو ضرباتی به خودش زد و از خانه بیرون رفت.

دادگاه عمومی شهرری، رضا را از اتهام قتل تبرئه کرد اما اولیای دم مقتول با اعتراض به این حکم خواستار بررسی مجدد پرونده شدند.

به این ترتیب تحقیقات از سر گرفته شد و باجناق حمید در این مرحله گفت: قرار بود برای تفریح به آبعلی برویم. حمید می‌خواست با زنش همراه ما بیاید اما پدرزنم مخالفت می‌کرد. حمید گفت حق دارد همسرش را با خود ببرد. بعد ما به خانه پدرزنم رفتیم و من بیرون منتظرش بودم که بعد از چند لحظه در حالی‌که دستش به کمرش بود از خانه به بیرون پرت شد. من وقتی متوجه شدم حمید خون‌آلود است او را به بیمارستان رساندم.

در نهایت رضا با حکم قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد و این رای به تایید شعبه 31 دیوان عالی کشور رسید و مرد میانسال در آستانه اجرای حکم قرار داشت که اولیای دم حمید به دادسرای جنایی رفتند و اعلام گذشت کردند.



با گذشت اولیای دم مرد جنایتکار امروز از جنبه عمومی در شعبه 71 دادگاه کیفری به ریاست قاضی عزیزمحمدی و حضور چهار قاضی مستشار پای میز محاکمه قرار گرفت و به تشریح روز حادثه پرداخت. در ادامه نیز قضات دادگاه برای حکم مجازات وارد شور شدند.

