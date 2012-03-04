  1. هنر
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

وزیر ارشاد به ترکمنستان رفت

وزیر ارشاد به ترکمنستان رفت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساعتی پیش به منظور شرکت در آیین افتتاحیه هفته فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان عازم این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی منفرد، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل این وزارتخانه با اعلام این خبر گفت: آیین گشایش هفته فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی فردا دوشنبه 15 اسفند با حضور وزرای فرهنگ ایران و ترکمنستان در عشق آباد پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.

به گفته وی، سیدمحمد حسینی در این سفر با مقامات ترکمنستان از جمله رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد.

دیدار وزیر ارشاد با معاون فرهنگی رئیس جمهور و وزیر فرهنگ، وزیر امور خارجه، بازدید از شهر و برخی مناطق ترکمنستان از دیگر برنامه‌های سفر دوروزه سیدمحمد حسینی به این کشور است. 

کد مطلب 1551224

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها