وزیر ارشاد به ترکمنستان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی منفرد، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل این وزارتخانه با اعلام این خبر گفت: آیین گشایش هفته فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی فردا دوشنبه 15 اسفند با حضور وزرای فرهنگ ایران و ترکمنستان در عشق آباد پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.

به گفته وی، سیدمحمد حسینی در این سفر با مقامات ترکمنستان از جمله رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد.

دیدار وزیر ارشاد با معاون فرهنگی رئیس جمهور و وزیر فرهنگ، وزیر امور خارجه، بازدید از شهر و برخی مناطق ترکمنستان از دیگر برنامه‌های سفر دوروزه سیدمحمد حسینی به این کشور است.