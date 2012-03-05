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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۴

الهیان در گفتگو با مهر:

85 درصد اعضای هیئت‌های مذهبی بروجن جوانان هستند

85 درصد اعضای هیئت‌های مذهبی بروجن جوانان هستند

بروجن - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بروجن گفت: 85درصد اعضای هیئتهای مذهبی بروجن را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئتهای مذهبی شهرستان بروجن 240 هیئت است که جوانان و نوجوان این شهرستان بیشترین اعضای این هیئتها را تشکیل می دهند.
 
وی با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی هئیتها نقش موثری در تربیت نوجوان وجوانان دارد، بیان داشت: فعالیتهای فرهنگی و دینی جوانان را از انحراف دور می کند.
 
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بروجن فعالیت هیئتها را در بزرگداشت ارزشهای اسلامی، تشویق مردم به شرکت در مجالس مذهبی،‌ جذب جوانان و تقویت باورهای دینی آنان مؤثر دانست و از مسئولان خواست به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی برنامه هیئتها بودجه بیشتری در اختیار مسئولان هیئتها قرار دهند.
 
وی تاکید کرد: مسئولان هیئتها برای بالابردن کیفیت برنامه هیئتهای خود سعی و تلاش بیشتری کنند.
کد مطلب 1551226

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