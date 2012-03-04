انتخابات در گلستان سالم و شایسته برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از خلق حماسه ای بزرگ با حضور بیش از 80 درصدی مردم ولایت مدار گلستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی ادامه داد: در حالی که دشمن از مدتها قبل به دنبال ایجاد گسست بین مردم و نظام بود ، باردیگر مردم ولایت مدار ایران اسلامی با حضور گسترده و فراوان خود ، پیوستگی بین امت وامامشان و ارتباط معنوی قوی با حاکمیت و نظام اسلامی را به اثبات رساندند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان اظهار داشت: مردم هرچه دشمنی علیه نظام را قوی تر حس کنند بیشتر احساس مسئولیت کرده و به میدان می آیند و این حضورشان عامل بازدارنده ای برای طرحها و نقشه های دشمن خواهد بود.

وی عنوان کرد: مردم ولایت مدار و با بصیرت استان گلستان بار دیگر حماسه ای باشکوه و دشمن شکن از حضورشان را در کنار ملت غیور ایران اسلامی رقم زده و به رخ دشمنان نظام کشیدند.