هرمزگان نیازمند تکرار اعتبارات سال 90/ بحران کم آبی پابرجاست

عبدالحمید حمزه پور در گفتگو با خبرنگار مهر خشکسالیهای موجود و دامنه دار 30 ساله در هرمزگان را بی سابقه دانست و گفت: آمارها نشان می دهد هرمزگان آخرین استان از نظر حجم بارندگی و منابع آبی است و به دلیل این خشکسالیهای پی در پی چاه ها، قنوات و منابع زیرزمینی آب خشک شده و در وضعیت چالش برانگیز و بحرانی به سر می برد که می طلبد تخصیص این اعتبارات منحصر به سال 1390 نباشد و در سالهای آینده نیز اعتبارات به همین روند تخصیص یابد.

حمزه پور با اشاره به جذب اعتبارات در سال جاری گفت: توجه ویژه دولت به مبحث آب روستایی در طول سالهای گذشته با امسال قابل قیاس نیست وتنها درسال جاری نسبت به سال 1389 بیش از 260 درصد رشد داشته است.

وی با مقایسه اعتبارات امسال با سه سال اخیر گفت: اعتبارات امسال 17.5 درصد از مجموعه اعتبارات سال های 1387، 1388 و 1389 نیز بیشتربوده است.

نگران اعتبارات مناقصات جدید هستیم

حمزه پور با بیان اینکه مجتمع هایی در شهرستانهای استان وجود دارد که بیش از هشت سال از آغاز عملیاتی شدن آنها می گذرد اما هنوز به دلیل عدم تامین اعتبار ناتمام مانده است، تصریح کرد: با تخصیص اعتبارات مناسب در سال جاری بخش عظیمی از مشکلات مرتفع خواهد شد اما نگران تامین اعتبار مناقصات جدید هستیم.

مدیر عامل شرکت آبفار هرمزگان ابراز امیدواری کرد: در سال آینده نیز شاهد توجه ویژه دولت به تامین اعتبارات بخش آب روستایی باشیم.

حمزه پور بیان داشت: در اوج ناامیدی مردم و زمین گیر شدن دهها پروژه بزرگ، اعتبارات تاریخی و بی سابقه در سال 1390به همت دولت دکتر احمدی نژاد، توجه مدیر عامل شرکت مهندسی و مجموعه مسئولان وزارت نیرو، استانداری هرمزگان، پیگیری نمایندگان استان در مجلس و تلاش شرکت آبفار برای جذب این اعتبارات اختصاص داده شد واز این طریق تا پایان سال 1390 بخش قابل توجهی به بهره برداری می رسد.

وی با قدردانی از تخصیص چنین اعتباراتی گفت: هرچند بخش مهمی از دیون و مشکلات مالی این شرکت مرتفع شد اما استان هرمزگان به دلیل اقلیم نامناسب و خشکسالیهای پی در پی در سال آینده نیازمند تکرار این اعتبارات و توجه ویژه است.