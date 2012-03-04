برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه حادثه آفرین در مرند

سرهنگ غلامرضا سلطانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عوامل انتظامی مرند در راستای تامین امنیت و آسایش عمومی اقشار مختلف مردم منطقه با قاطعیت تمام، برنامه شناسایی دقیق و برخورد همه جانبه قانونی با افراد متجاوز به حقوق مردم را در اولویت کاری خود قرار داده اند.

وی با بیان اینکه برای تامین نظم، امنیت، آسایش مردم و ارتقا ضریب احساس امنیت، طرحها و برنامه های متعددی توسط پلیس به اجرا در آمده است، گفت: نیروی انتظامی برای ارتقا سطح امنیت اجتماعی در بخشهای مختلف جامعه هر آن نیازمند همکاری قشرهای مختلف مردم است.

فرمانده انتظامی مرند با یادآوری نقش آفرینی موثر عوامل انتظامی در اعتلای نظام سیاسی و اجتماعی کشور، تصریح کرد: نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در مراحل مختلف برنامه انتخابات پیشگام بوده است و این مهم در شهرستان مرند با اهتمام ویژه ای تعقیب و محقق شد.

سرهنگ سلطانپور افزود: عوامل نیروی انتظامی در تامین امنیت عمومی شعب اخذ رای با همکاری مسئولان برگزارکننده انتخابات و با همراهی مردم، جلوه های ماندگاری را خلق کردند.

وی در ادامه با اشاره به جدیت نیروی انتظامی مرند در ایام پایانی سال برای تداوم بخشی به اجرای برنامه برخورد قانونی با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه حادثه آفرین و موتورسواران و رانندگان متخلف انواع وسایط نقلیه، اظهار داشت: با وجود کنترل شدید قانونی، متاسفانه عدم توجه و تمکین لازم به هشدارها و توصیه های بازدارنده پلیسی، حوادث تأسف بار مواد محترقه و نیز تصادفات موتورسواران و رانندگان را بالا برده که باعث نگرانی شدید اهالی شده است.

فرمانده انتظامی مرند تاکید کرد: برای تحقق پایدار امنیت و تامین آسایش مردم اجرای انواع طرحهای امنیتی، انتظامی و ترافیکی در سطح این شهرستان همچنان تداوم خواهد داشت.