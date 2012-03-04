اینترنت مفهوم زمان و مکان را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اخگری محقق و استاد دانشگاه امروز 14 اسفندماه در همایش فلسفه رسانه که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد طی سخنانی در مورد رازورزی در فضای سایبر یا عرفان در فضای اینترنت گفت: غالبا در مباحث ذیل فلسفه رسانه با نگرش های مختلفی، ابعاد فلسفی رسانه را مورد توجه قرار می دهند.

وی افزود: اساتیدی از دانشگاه زیگن آلمان در مورد عرفان در فضای سایبر صحبت می کنند یعنی آنها معتقدند که در حوزه سایبر رسانه ها چه نگاهی معرفتی و عرفانی و رازورانه وجود دارد. از آغاز دهه 90 رسانه های نوپا به سپهر رسانه ای گذاشته که از آنها با عناوین دیگر همچون رسانه های دیجیتال و رسانه های تعاملی نیز نام می برند.

اخگری در ادامه سخنانش اظهار داشت: مبنای این نوع از رسانه های دیجیتالی شدن است یعنی تغییر و دگرگونی عصر اطلاعات و فرآیندهای ارتباطی در کشورها و فرصت های کامپیوتری از یک سو و ارتباط جهانی این داده ها از طریق ماهواره و اینترنت از دیگر سو.

وی با بیان اینکه در انقلاب دیجیتالی کار تکثیر می شود و در انقلاب صنعتی کالا، بیان کرد: در عصر اول رسانه های یک سویه به وجود آمدند و در عصر دوم رسانه های با جایگزینی واقعیت با نمادها بیشتر نمود یافته است. در عصر دوم رسانه ها واقعیت چند لایه شده است.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه اینترنت فاصله ها را از بین برده و مفهوم زمان و مکان را تغییر داده است، گفت: یکی از اندیشمندان حوزه ارتباطات می گوید: تا زمانی که مانیتور کامپیوتر روشن است هیچ وقت خورشید غروب نمی کند، یعنی زمان بی زمان و مکان بی مکان در این عصر انجام شد است. هایدگر انقباض زمان و امکان را در عصر رسانه ها مطرح می کند. شبکه ها ما را از واقعیت به مجاز برده است.

در ادامه این همایش، امیر عبدالرضا سپنجی، محقق و مدرس دانشگاه به ارائه سخن پرداخت و طی سخنانی در معرفی تحقیق "درآمدی هستی شناسانه بر دیدگاه های سرآمدان نظام جمهوری اسلامی درباره رسانه ها و مخاطبان" گفت: در این تحقیق اول باید مشخص می شد که use چیست؟ٰ use در منابع و متون مختلف ارتباطی به معنای استفاده اختیاری و هدفمند افراد از رسانه ها به عنوان موجوداتی فعال و گزینش گر است.

وی افزود: ویژگی های متمایز درون و برون فردی هر پیامگیر هم باید مشخص شود. مسائل متمایز فردی و اجتماعی هر پیامگیر، افزایش لحظه به لحظه گزینشگری، پویایی و تغییرپذیری پیامگیران و ... از جمله این ویژگی هاست.

سپنجی در ادامه سخنانش گفت: برای این تحقیق جملات سرآمدان نظام را طی دوره زمانی مشخصی تهیه و گزاره های مختلفی استخراج و در تحقیق قرار گرفت و مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق با ارزشی نداشت. نتیجه تحقیق این بود که سرآمدان نظام دیدگاه تربیتی و آموزشی برای تلویزیون قائل هستند و دوست دارند صدا و سیما به این امر مهم بپردازد.