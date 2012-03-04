درجه و نشان امدادگران استان مرکزی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم تجلیل از امدادگران فعال استان مرکزی و اهدای درجه و نشان امدادگران صبح یکشنبه با حضور دکترمحمود مظفرریاست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور در سالن اجتماعات هلال احمر اراک برگزار شد.

در این طرح امدادگران با چهار درجه امدادیار، امدادگر، نجاتگر و ایثار گربر اساس سوابق ، دوره های آموزشی و تخصص رتبه بندی می شوند.

هدف ازاجرای طرح اعطاء و ارتقاء درجه به امدادگران، پاسخگوئی مؤثر به حوادث گوناگون، تربیت و آماده سازی نیروی انسانی، ایجاد انگیزه برای فعالیت،ایجاد رقابت سالم، ایجاد بانک اطلاعاتی و برنامه ریزی برای تامین نیروها و پرداخت کمک هزینه به امدادگران است.

در این مراسم رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور به اهمیت امداد رسانی در حوادث و نجات جان حادثه‌دیدگان به عنوان مأموریت اصلی جمعیت هلال‌احمر اشاره کرد و افزود: ارتقای توان امدادی داوطلبان و امدادگران ازبرنامه‌های ما در این سازمان است.

دکتر محمود مظفر، درموردحوادث کوهستانی به وقوع پیوسته و عملیات امداد و نجات ارائه شده از سوی امدادگران جمعیت هلال احمر ایران در ۳۱ استان کشور گفت: بیش از یک‌هزار امدادگر در عملیات‌های کوهستانی در کشورحضور داشته اند.

وی با تاکید بر اهمیت کار امدادگران افزود: جمعیت هلال احمر محلی است برای نوع دوستی و جایگاهی است که مردم حضور پیدا کنند و به هم نوعان خود کمک کند.

وی افزود: ملت ایران در نوعدوستی همواره زبانزد جهانیان بوده و هست و امید است این فرهنگ روز به روز در جامعه گسترش یابد.

دکتر مظفر حضور گسترده مردم در انتخابات را موجب عزت و بزرگی بیشتر جمهوری اسلامی دانست و افزود: مسوولان و مدیران وظیفه دارند همه تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم به کار گیرند و آنچه در شان این مردم است را برای آنها فراهم سازند.

وی افزود: امدادگران جمعیت هلال احمر نیز باید هر چه توان دارند برای ارائه خدمات مطلوب به مردم به ویژه به افرادی که به نوعی دچار حادثه شده اند به کار گیرند و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکنند.

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور اضافه کرد: جمعیت هلال احمر استان مرکزی از نهادهای بسیار موفق و توانمند کشور است و این نهاد در اجرای اکثر طرح های کشوری، پیش قدم بوده است.

وی از برنامه ریزی های انجام شده برای ساخت فیلم از عملیاتهای امدادگران خبر داد و افزود: در صورت تصویب نهایی شیوه‌نامه حمایتی امدادگران، هر فردی شامل امدادگر هلال احمر و آتش‌نشانی یا فرد عادی که هنگام نجات جان فردی دیگر، کشته شود یا آسیب ببیند، شهید و جانباز محسوب خواهد شد.

دکتر مظفر از ورود خودروهای ویژه نجات امدادی (نفربر آرگو) از نوروز 91 به ناوگان امدادی هلال احمر خبر داد و گفت: 4 فروند بالگرد در مقاطع مختلف نوروز در استانها جهت گسترش خدمات امدادی جمعیت هلال احمر در کمک رسانی به آسیب دیدگان سوانح و حوادث فعالیت می کنند.

در این مراسم از 17 نفر از امدادگران استان تجلیل شد.