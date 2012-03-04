12 اسفند عید سیاسی و اجتماعی بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مردم ایران نشان داده اند که هر وقت پای سرنوشت به میان می آید برای رشد و اعتلای و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ دینی و سیاسی خود از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شرکت گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گام محکمی در مبارزه با استکبار بود و مردم شریف ایران از این آزمون با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری سربلند بیرون آمدند.

منتظری از مهمترین برنامه جنبی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان، نقاشی کودکان با موضوع ما می توانیم و ایران سرزمین من، اجرای موسیقی و سرود، اجرایی تواشیح و همسرایی، کار کودک و نوجوان، حضور ورزشکاران نخبه و... دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان عنوان کرد: در روز انتخابات رد استان شاهد این امر بودیم که 12 رای اولی با 12 گل به پای صندوق رای آمدند و این گلها را در حرکتی نمادین به صندوقها چسباندند تا نشان دهند که یاد شهدای دانشمند خود را گرامی می دارند و با گلهای حماسه خود گلوله های رای را به سمت دشمنان نشانه می گیرند تا نشان دهند که این ملت از ارزشهای خود دست بردار نخواهند بود.