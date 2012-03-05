18 هزار مرجان از بندر شهید بهشتی منتقل شدند

عبدالرضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جهت توسعه بندر شهید بهشتی سازمان بنادر و دریانوردی ملزم شده بود تا نسبت به انتقال 18 هزار کلونی مرجان به فاصله 5/1 کیلومتری در مقابل هتل لیپاراقدام کند.

به گفته وی، این جابجایی زیر نظر متخصصان ایرانی و مشاوران خارجی تا حد بسیار خوبی انجام شده است.

کرباسی اظهار داشت: همچنین در ادامه طرح انتقال مرجان ها قراراست برای جلوگیری از جریان آب اطراف کلونی های کوچک مرجانی کلونی های بزرگ چیده شود.



معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست با بیان اینکه عامل اصلی مرگ و میر کلونی های مرجانی شدت جریان آب و کدورت آن است تصریح کرد: آب ساکن و بدون کدورت بهترین موقعیت برای رشد و نمو مرجان هاست بنابراین به احتمال زیاد در آینده نزدیک رشد و نمو این 18 هزار کلونی مرجانی ازشرایط قبلی بسیار بهترمی شود.

وی با اشاره به اینکه در دنیا انتقال مرجانها حتی با 40 تا 50 درصد تلفات نیز قابل قبول است گفت: انتقال این 18 هزار کلونی مرجانی از بندر شهید بهشتی حداکثر 15 درصد تلفات داشته که می تواند به عنوان الگویی در تمام دنیا بکار برده شود.

به گفته کرباسیT به غیر از این 18 هزار کلونی قراردادی با سازمان بنادر و کشتیرانی برای انتقال 2 هزار کلونی قوی جثه در اطراف کلونی های کوچکتر بسته شده است.

معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست تأکید کرد: در این طرح با توجه به تجربیات دفعات گذشته از بسترهای بتنی گلدانی شکل برای تثبیت هر مرجان در بستر دریا استفاده شده که دیگر امکان جابجا شدن آنها وجود نداشته باشد.