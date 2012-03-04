اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در پیامی از حضور پرشور و حماسی مردم استان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: دیروز، جمعه‌ای خاطره ساز و به یادماندنی همچون هزاران روز پرافتخار دیگر، بر صفحه تاریخ انقلاب اسلامی ایران جاودانه شد.

جمعه‌ای که صفهای به هم پیوسته و مالامال از نشاط، آگاهی و بصیرت ملت آزاده ایران، نوید بخش روزهای پرامید برای دوستداران اسلام و انقلاب و یأس، شکست و رسوایی برای دشمنان کینه توز این ملت گردید.

خلق حماسه دوازدهم اسفند1390 بار دیگر به جهانیان اثبات کرد که مردم دیندار و فهیم ایران با عزم و اراده ای راسخ، همواره آماده دفاع از مقام ولایت، دستاوردهای سی و سه سال پایداری و عظمت جهانی انقلاب خود هستند.

عظمتی که اینک از پس هجمه های تبلیغاتی، تحریم های اقتصادی، تهدیدات نظامی، تهاجمات فرهنگی و دخالت‌های سیاسی استکبار، چراغ هدایت را برای انقلاب‌های تازه نفس منطقه و آزادگان جهان برافراشته است.

اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ضمن سپاس از مردم همیشه در صحنه استان برای این همت بلند و حضور دشمن شکن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این پیروزی عظیم را به محضر مقام معظم رهبری تبریگ گفته و از خداوند متعال، سلامتی و توفیق خدمتگزاری را برای نمایندگان استان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مسئلت می‌نماید.



مداحان چهارمحال و بختیاری کارت شناسایی دریافت می کنند



مسئول کانون مداحان چهارمحال و بختیاری از صدور کارت شناسایی برای مداحان این استان هم زمان با سراسر کشور خبر داد.

حمیدرضا توسلی با اشاره به شناسایی مداحان فعال در شهرستان های این استان در سال 90، گفت: فراخوان مداحان برای ارائه مدارک و تکمیل فرم شناسایی در چهارمحال و بختیاری آغاز شده و در مرحله نخست اجرای این طرح، پیرغلامان مداح با دریافت کارت شناسایی، ساماندهی می شوند.

وی با بیان اینکه کارتهای شناسایی بر اساس توانایی مداحان و شرایط پیش بینی شده با عنوان ستایشگر، ذاکر و مداح در مراحل بعدی اجرای این طرح در اختیار مداحان قرار می گیرد، افزود: کارت های شناسایی صادر شده، به عنوان مدرک شناسایی رسمی برای ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) محسوب می‌شود.

توسلی، برگزاری جلسات مختلف، گردهمایی و اعزام تعدادی از مداح به اردوی زیارتی تفریحی مشهد مقدس را از دیگر برنامه های کانون مداحان چهارمحال و بختیاری برشمرد و تصریح کرد: هماهنگی برای راه اندازی آموزشگاه های ویژه مداحان و صدور مجوز برای برگزاری دوره های آموزشی در کانونهای شهرکرد (ویژه خواهران)، بروجن و لردگان از برنامه های اجرایی کانون مداحان استان است.

240 هیئت مذهبی در بروجن مشغول به فعالیت هستند



رئیس تبلیغات اسلامی بروجن با اشاره به فعالیت 240 هیئت مذهبی در بروجن، گفت: از این تعداد 190 هیئت توسط برادران و 50 هیئت توسط خواهران تآسیس شده است.

حجت الاسلام مجید الهیان با بیان اینکه از این تعداد 82 هیئت در بروجن مشغول فعالیت هستند؛ افزود: 71 هیئت در بخش گندمان، 37 هیئت در بخش بلداجی و 50 هیئت در بخش مرکزی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی اجرا می‌کنند.

وی تعداد اعضای هیئت ها را14 هزار نفر برشمرد و تصریح کرد: بزرگداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی، برگزاری کلاس آموزش قرآن و احکام، برگزاری طرح اوقات فراغت و اجرای گفتمان‌های دینی از جمله فعالیت‌های این هیئت‌ها است.

الهیان گفت: بیشتر هیئت‌ها به صورت هفتگی برنامه‌ی فرهنگی و مذهبی اجرا می‌کنند.

موفقیت سه بروجنی در مسابقه کتابخوانی



رئیس تبلیغات اسلامی بروجن با بیان اینکه سه بروجنی در مسابقه کتابخوانی موفق به کسب رتبه شدند، گفت: مسابقه کتابخوانی با عنوان "نماز روح بندگی" بهمن ماه از طرف اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

حجت الاسلام مجید الهیان با بیان اینکه ان مسابقه وِیژه کارکنان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری و خانواده‌هایشان بود، افزود: فضل الله اکبری، مریم یعقوبی و محمد جواد منصوری از بروجن در این مسابقه برنده شدند.

وی تصریح کرد: این مسابقه به مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب و آشنا شدن کارمندان و خانواده‌‌هایشان با احکام نماز برگزار ‌شد.

الهیان تأکید کرد: سؤالات این مسابقه از کتاب " نماز و آثار آن در دوره جوانی" طراحی شده بود.

شرکت 60 درصد دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرای بروجن در طرح ملی حفظ قرآن



مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن گفت: 60 درصد دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن در طرح ملی حفظ قرآن شرکت کردند.



فرشته محمدیان افزود: 70 نفر از دانش‌آموزان و دبیران این آموزشگاه برای شرکت در طرح ملی حفظ قرآن نام نویسی کرده اند.

وی با بیان اینکه طرح ملی حفظ قرآن در این آموزشگاه با استقبال دانش‌آموزان و دبیران مواجه شد، افزود: سهمیه این آموزشگاه در طرح ملی حفظ قرآن 16 درصد کل دانش آموزان و دبیران آموزشگاه است.

وی تشویق دانش‌آموزان به حفظ کتاب آسمانی مسلمانان و ترویج فرهنگ قرآن‌خوانی میان آنان را از اهداف برگزاری این طرح دانست و افزود: شرکت کنندگان از نیم جزء تا30 جزء قرآن را می‌توانند حفظ کنند.