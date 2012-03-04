جدال کاله و پیکان در آمل/ رویارویی شادگران عطایی با تهرانیها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله مازندران در دیدار معوقه از مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، روز چهارشنبه هفته گذشته در آمل میهمان خود را با نتیجه سه بر صفر با شکست بدرقه کرد و با کسب جایگاه دومی لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، میزبانی دو مسابقه از سه دیدار مرحله حذفی را عهده دار خواهد شد.

نخستین دیدار دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران، در مرحله نیمه نهایی مسابقات این فصل لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از ساعت 15و 45 دقیقه عصر امروز در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می شود.

برای بازی حساس این دو تیم، فدراسیون والیبال حمید راهجردیان را به عنوان داور اول و بهروز جعفری را به عنوان داور دوم به همراه امیدوار حاتمی ناظر مسابقه به آمل فرستاده است.

البته سازمان لیگ فدراسیون والیبال علام کرده که خلیل یگانه مجد به عنوان ناظر ویژه بازی تیمهای کاله و پیکان خواهد بود.

دو تیم پیکان تهران و کاله مازندران، در مسابقات این فصل لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور در دو مسابقه رفت و برگشت به مصاف هم رفتند که زرد و سبزپوشان کاله مازندران پیروزی هر دو مسابقه در تهران وآمل را به نام خود ثبت کردند.

البته پیمان اکبری سرمربی جوان و با انگیزه پیکان تهران از تیمی متفاوت برابر کاله مازندران در آمل در بازیهای حذفی خبر داده بود.

سرمربی خودروسازان امیدوار است در آمل نمایش قابل قبولی از شاگردان جوان خود برابر ملی پوشان کاله مازندران داشته باشد.

تیم کاله مازندران، در سالهای گذشته در بازیهای رو در رو با پیکان همواره شکست خورده و فقط یک بار برابر این تیم در مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر در مرحله پلی اف پارسال از سه بازی یک بار موفق به شکست تیم پرسابقه پایتخت شده بود.

اما شاگردان بهروزعطایی درتیم کاله مازندران از امتیاز برخورداری از حمایت پرشور تماشاچیان والیبال دوست آملی برخوردارهستند، حمایتی که در بازی روز چهارشنبه هفته گذشته به طور کامل در برتری کاله برابر پیکان محسوس بود.

حضور ستاره های نامدار و بازیکنان ملی پوش در تیم کاله مازندران از جمله علیرضا نادی، حمزه زرینی، فرهاد نظری افشار، عادل غلامی و میرسعید معروف و به تازگی شهرام محمودی را باید به برتری نسبی کاله مازندران برابر پیکان افزود.

به هرحال باید دید تفکرات بهروزعطایی در تیم کاله مازندران با ستاره های نامدار این تیم کارسازخواهد شد و یا تغییر سیستمی که پیمان اکبری در پیکان تهران در آمل خواهد داشت مشکل گشا می شود.

دومین مسابقه تیم های پیکان تهران وکاله مازندران در مرحله حذفی لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور روز چهارشنبه هفته جاری در تهران برگزار می شود و چنانچه بازی دو تیم به بازی سوم کشیده شود، یکشنبه هفته آینده در آمل برگزار خواهد شد.