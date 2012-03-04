رفع مشکلات آبرسانی روستاهای هرمزگان نیازمند تلاش جهادگونه است

به گزارش خبرنگار مهر، بابانتاج پیش ازظهر یکشنبه در نشستی صمیمی با محوریت بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کاری همکاران خود در آبفار هرمزگان که با حضور مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان، معاونین، کارشناسان، مدیران امورآب شهرستان های استان برگزار شد، بیان داشت: هدف از این بازدید ها که به صورت دوره ای در کلیه شرکت ها انجام می گیرد تبادل افکار و ایده های نوین جهت اجرای یک رویه مشترک برای حل مشکلات و رفاه مردم، پیشرفت، موفقیت و بزرگی شرکت آبفار و بررسی میدانی با مسائل ومشکلات موجود بر سر راه اهداف اصلی شرکتهایِ آب وفاضلاب است.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر، پایداری نظام و استقرار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ودر نهایت برخورداری و رفاه مردم باید شعار توانستن را بر خلاف برخی ادعاهای دشمن تحقق دهیم، اظهار داشت: شهدا رفتند تا نظام استقرار یابد و هدف این است که مشکلات آبرسانی به مردم هرمزگان پس از 33 سال برطرف شود و این نیازمند تلاش جهادگونه وشبانه روزی است.

بابانتاج در ادامه بر کنترل و نظارت بر پروژه ها تاکید کرد و گفت: در اجرای پروژه ها از سیستم سنتی باید خارج شد و چنانچه لازم بود در این زمینه آموزش های لازم داده شود.

وی افزود: تسریع و انجام به موقع پروژه ها با توجه به مسوولیت سنگینی که بر عهده مجموعه آبرسانی است باید نهایت دقت در ارائه گزارش پروژه ها انجام شود.

مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان به خاطر جذب اعتبارات مناسب و برگزاری مناقصات متعدد از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان تقدیر کرد.

مدیرعامل آبفار هرمزگان در ادامه به برخی مشکلات شرکت آب و فاضلاب روستایی در هرمزگان اشاره کرد و خواستار افزایش آب بهای روستایی با توجه به هدفمندی یارانه ها، تسهیم اعتبارات خشکسالی از مرکز و تخصیص به موقع اعتبارات شد.

عبدالحمید حمزه پورافزود: تا اواخر بهمن ماه سالجاری تعداد 60 مناقصه برگزار و حدود 90 درصد قراردادها با 60 پیمانکار منعقد شده و پروژه های جدید در مرحله تحویل و ابلاغ قرارداداست و برگزاری مناقصات تنها بخش کوچکی از جذب اعتبارات راشامل می شود.

مدیرعامل شرکت آبفار هرمزگان هم چنین به برخی موفقیت های شرکت در سال 89-90 اشاره کرد و افزود: کسب رتبه برتر طرح تکریم ارباب رجوع ، کسب رتبه دوم در بخش عملکرد آموزشی ، موفقیت در جشنواره شهید رجایی ، تقدیر و تجلیل های مختلف از سوی مقامات استانی و کشوری ودیگر موفقیت ها بیانگر تلاش و فعالیت های شبانه روزی کارکنان این شرکت در بخش های مختلف است.

در پایان این نشست نیز هر کدام از معاونین ومدیر امور آب شهرستان های هرمزگان نیز گزارشی از عملکرد خود بیان و مشکلات و چالش های هر بخش را به اطلاع این مقام کشوری در وزارت نیرو رساندند.