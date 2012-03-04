اختصاص 90 میلیارد تومان برای رفع مشکلات درمانی جانبازان/ احداث 20 هزار مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دقیقی روز یکشنبه در نخستین همایش خیرین نیروهای مسلح افزود: از سوی دولت در سال آینده برای کمک به جانبازان 90 میلیارد تومان اختصاص داده شده است که امیدواریم در سال 91 با این اعتبار بتوانیم خدمات بهتری به جانبازان ارائه دهیم.

وی به مشکل مسکن افزاد تحت پوشش نیز اشاره کرد و گفت: حدود 20 هزار واحد مسکن مهر برای بازنشستگان نیروی‌های مسلح در حال ساخت است که در بخش مسکن تاکنون 54 میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم و امیدواریم سال آینده 100 میلیارد تومان که برای رفع مشکل مسکن نیاز داریم را تأمین کنند.

به گفته وی ، سال آینده 15 میلیارد تومان نیز برای انجام ماموریت‌های محوله در کشور در اختیار موسسه حمایت و امداد قرار می‌گیرد.



دقیقی افزود: در حال حاضر حدود 7 میلیون نفر تحت پوشش این سازمان هستند که از این تعداد 600 هزار نفر بازنشسته،5 میلیون نفر تحت پوشش درمانی و یک میلیون نفر نیز تحت پوشش بیمه کوثرهستند. وی گفت: براساس آمارهای موجود بیماران صعب‌العلاج حدود 3 دهم درصد از جامعه هدف را یعنی حدود 24 هزار نفر را تشکیل می دهند که 5 درصد هزینه‌های سازمان به آنها اختصاص یافته‌ است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروی‌های مسلح تاکید کرد: دولت در سال 90 حدود 29 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت کرده است که ما نیز حداقل ۳ برابر این رقم را تامین کردیم که در بخش بازنشستگان هزینه شد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزود: در سال 90 برنامه‌ریزی ما برای حدود 40 میلیارد تومان کمک به بیماران صعب‌‌العلاج بود که تاکنون حدود 60 میلیارد تومان در این خصوص پرداخت کرده‌ایم.

وی در مورد حقوق بازنشستگان نیز گفت: هم اکنون میانگین حقوق بازنشستگان نیرو‌های مسلح حدود 820 هزار تومان است که در سال 91 این رقم افزایش پیدا می کند.