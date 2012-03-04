صلح با اسرائیل بی معناست/ تل آویو در موضع ضعف است

به گزارش خبرگزاری مهر، ملک عبدالله که با "فصلنامه سیاست ترکیه " گفتگو می کرد ضمن ابراز بدبینی نسبت به چشم انداز هرگونه صلحی با اسرائیل گفت: کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که صلح با اسرائیل به نتیجه ای منجر نخواهد شد.

وی افزود: به نظر ما صلح همیشه یک انتخاب استراتژیک بوده و هست اما یاس و ناامیدی افکار عمومی در منطقه و حتی احزاب میانه رو سنتی و گروهها، درحال طرح این پرسش هستند که دیگر صلح با اسرائیل معنا نخواهد داشت.

وی رژیم صهیونیستی را بازیگری منزوی در منطقه توصیف کرد و گفت: بیداری مردمی در کشورهای عربی تل آویو را بیش از پیش منزوی کرده است.

پادشاه اردن به سیاست غلط این رژیم در برخورد با فلسطینی ها در گفتگوها اشاره کرد و افزود: یک بار بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا چند سال پیش گفت که اسرائیل تنها از موضع قدرت گفتگو می کند و به نظر من اسرائیل امروز در جایگاهی نیست که از چنین موضعی حرف بزند.