زنگ سبز در مدارس غرب مازندران نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران ظهر یکشنبه در مجتمع آموزشی شهید فهمیده روستای لَزَربُن تنکابن با اشاره به اهمیت جنگلها و مراتع گفت: هم اکنون اداره جنگلها بر اساس طرحهای مدون انجام می‌شود و دارای نظم مکانی و زمانی است.

اسحاق عطایی افزود: این تلقی که برداشت چوب از جنگلها بی‌حساب و کتاب است صحیح نیست زیرا کارشناسان مجرب منابع طبیعی بر فعالیتهای انجام شده نظارت دارند.

در این مراسم، نمایشگاه نقاشی دانش آموزان با موضوع منابع طبیعی نیز افتتاح و افراد برتر در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان برگزیده شدند.

در انتهای این مراسم، دانش آموزان و مسئولان شهرستان تنکابن با کاشت نهال، هفته منابع طبیعی را گرامی داشتند.

15 تا 21 اسفند به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.

حوزه منابع طبیعی استان مازندران ـ نوشهر با 313 هزار هکتار جنگل و 197 هزار هکتار مرتع از رویان تا رامسر را در بر دارد.