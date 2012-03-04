بخش مغز و اعصاب بیمارستان امام رضا(ع) آمل بازسازی شد

عباس علی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این طرح بیش از400 میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: این اقدام در راستای زیبا سازی فضای فیزیکی بیمارستان امام رضا (ع) آمل انجام شد.

سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) آمل، به کمک 200 میلیون ریالی نیکوکار آملی برای خرید تجهیزات پزشکی این مرکز درمانی اشاره کرد و ادامه داد: ابوالحسن میران آملی با خرید تجهیزات پزشکی به مبلغ 200 میلیون ریال آن را به بیمارستان امام رضا (ع) آمل اهدا کرد.

کمالی ادامه داد: خیران آملی امسال در مجموع کمکهای قابل توجه به این بیمارستان داشتند که برای خرید تجهیزات جدید پزشکی در بخشهای مختلف درمانی این بیمارستان نصب شد.

وی اضافه کرد: این مرکز درمانی برای تکمیل طرحهای عمرانی در حال اجرا از جمله اورژانس بزرگ بیمارستان به حمایت بیشتر خیران و افراد نیکوکار آملی نیاز دارد.

بیمارستان امام رضا (ع) در شهرستان آمل با بیش از 200 تخت فعال یکی از بیمارستانهای محوری در شهرهای مرکزی مازندران بوده و بیماران زیادی از این شهرها را زیرپوشش دارد.

