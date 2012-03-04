برگزاری 15 گفتمان دینی در ماهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر از برگزاری 15 گفتمان دینی در مدارس شهرستان ماهشهر خبر داد.

حجت الاسلام رضوی افزود: طبق شاخصهای ابلاغی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان 15 گفتمان دینی مدارس سهمیه این شهرستان بوده که خوشبختانه این گفتمان با همکاری و هماهنگی اداره آموزش و پرورش در مدارس برگزار شد.



وی تصریح کرد: علاوه بر هماهنگی با معاونت امور فرهنگی و مدیران مدارس شهرستان جلسه ای با اساتید گفتمانها برگزار و در این جلسه در خصوص موضوع گفتمانها و ایام برگزاری آنها بحث و تبادل نظر شد.



رضوی تصریح کرد: در این گفتمانها از اساتید همچون حجت الاسلام توکل، حجت الاسلام بنائیان، حجت الاسلام ضیغمی استفاده شد.



تجهیز مساجد شهرستان آبادان و اروندکنار

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همچنین رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبادان از تجهیز مساجد آبادان و اروند کنار تا پایان سال جاری خبر داد.



حجت الاسلام مدنی گفت: مساجد شهرستانهای آبادان و اروندکنار بر اثر جنگ تحمیلی اکثرا احتیاج به بازسازی و نوسازی دارند.



وی تصریح کرد: هرچند به همت مردم و مسئولان این بازسازی درحال اجراست ولی اعتبارات موجود جوابگوی حل مشکلات مساجد نیست.



مدنی عنوان کرد: در سال جاری مبلغ دو میلیارد ریال به منظور تجهیز مساجد به وسایل خنک کننده و سیستم صوتی و همچنین تعمیر و بازسازی آنها از سوی اداره تبلیغات اسلامی اختصاص یافت.



در سالهای گذشته اداره تبلیغات اسلامی کمکهای بلاعوض زیادی در جهت رفع مشکلات مساجد آبادان و اروندکنار در اختیار هیئت امنای مسجد قرار داده است.



آزمون دوره تربیت معلم قرآن کریم در بهبهان برگزار شد

در عین حال رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهبهان گفت: آزمون دوره تربیت معلم قرآن کریم روخوانی وروانخوانی ویژه برادران با حضور 20 نفر در این شهرستان برگزار شد.



حجت الاسلام حمید برازش تصریح کرد: اولین آزمون دوره تربیت معلم قرآن کریم ویژه برادران با حضور 20نفر شرکت کننده در شهرستان بهبهان برگزار شد.



برازش در این خصوص اظهار کرد: این دوره با هدف تربیت نیروی متخصص قرآنی برگزار شده و به افرادی که در این دوره شرکت کردند پس از پایان دوره و کسب حد نصاب نمره مدرک تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم اعطا خواهد شد.



وی تصریح کرد: این دوره در 20 جلسه و با استفاده از اساتید بومی شهرستان در موسسه قرآنی مشکات برگزار شد.



برگزاری اختتامیه جشنواره کودک در ماهشهر

از سوی دیگر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر گفت: مراسم اختتامیه جشنواره کودک در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ماهشهر برگزار شد.



حجت الاسلام رضوی افزود: این جشنواره در پنج رشته حفظ، نمایش، نقاشی، ترتیل و سرود بین مهدهای قرآن برگزار که از بین منتخبین رشته ها به پنج نفر حافظ، پنج نفر مرتل قرآن، یک گروه سرود و یک گروه نمایش هدایایی به رسم یاد بود اهدا شد.



در این جشنواره حجت الاسلام غبیشاوی امام جمعه شهرستان نیز ضمن تقدیر و تشکر از مدیران و مربیانی که در امر آموزش کودکان و نونهالان گام برمی دارند، گفت: آموزش علوم دینی و قرآنی به کودکان علاوه بر ثواب کاری نسل فاضل آینده یک ملت را می سازد و موجب ترقی یک ملت می شود.