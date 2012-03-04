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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

اخبار تبلیغات خوزستان/

برگزاری 15 گفتمان دینی در ماهشهر

برگزاری 15 گفتمان دینی در ماهشهر

اهواز - خبرگزاری مهر: برگزاری 15 گفتمان دینی در ماهشهر، تجهیز تجهیز مساجد شهرستان آبادان واروند کنار، برگزاری آزمون دوره تربیت معلم قرآن کریم در بهبهان و اختتامیه جشنواره کودک در شهرستان ماهشهر از مهمترین اخبار سازمان تبلیغات استان خوزستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر از برگزاری 15 گفتمان دینی در مدارس شهرستان ماهشهر خبر داد.

حجت الاسلام رضوی افزود: طبق شاخصهای ابلاغی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان 15 گفتمان دینی مدارس سهمیه این شهرستان بوده که خوشبختانه این گفتمان با همکاری و هماهنگی اداره آموزش و پرورش در مدارس برگزار شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر هماهنگی با معاونت امور فرهنگی و مدیران مدارس شهرستان جلسه ای با اساتید گفتمانها برگزار و در این جلسه در خصوص موضوع گفتمانها و ایام برگزاری آنها بحث و تبادل نظر شد.

رضوی تصریح کرد: در این گفتمانها از اساتید همچون حجت الاسلام توکل، حجت الاسلام بنائیان، حجت الاسلام ضیغمی استفاده شد.

تجهیز مساجد شهرستان آبادان و اروندکنار
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همچنین رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبادان از تجهیز مساجد آبادان و اروند کنار تا پایان سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام مدنی گفت: مساجد شهرستانهای آبادان و اروندکنار بر اثر جنگ تحمیلی اکثرا احتیاج به بازسازی و نوسازی دارند.

وی تصریح کرد: هرچند به همت مردم و مسئولان این بازسازی درحال اجراست ولی اعتبارات موجود جوابگوی حل مشکلات مساجد نیست.

مدنی عنوان کرد: در سال جاری مبلغ دو میلیارد ریال به منظور تجهیز مساجد به وسایل خنک کننده و سیستم صوتی و همچنین تعمیر و بازسازی آنها از سوی اداره تبلیغات اسلامی اختصاص یافت.

در سالهای گذشته اداره تبلیغات اسلامی کمکهای بلاعوض زیادی در جهت رفع مشکلات مساجد آبادان و اروندکنار در اختیار هیئت امنای مسجد قرار داده است.

آزمون دوره تربیت معلم قرآن کریم در بهبهان برگزار شد
 
در عین حال رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهبهان گفت: آزمون دوره تربیت معلم قرآن کریم روخوانی وروانخوانی ویژه برادران با حضور 20 نفر در این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام حمید برازش تصریح کرد: اولین آزمون دوره تربیت معلم قرآن کریم ویژه برادران با حضور 20نفر شرکت کننده در شهرستان بهبهان برگزار شد.

برازش در این خصوص اظهار کرد: این دوره با هدف تربیت نیروی متخصص قرآنی برگزار شده و به افرادی که در این دوره شرکت کردند پس از پایان دوره و کسب حد نصاب نمره مدرک تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم اعطا خواهد شد.

وی تصریح کرد: این دوره در 20 جلسه و با استفاده از اساتید بومی شهرستان در موسسه قرآنی مشکات برگزار شد.

برگزاری اختتامیه جشنواره کودک در ماهشهر
 
از سوی دیگر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر گفت: مراسم اختتامیه جشنواره کودک در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ماهشهر برگزار شد.

حجت الاسلام رضوی افزود: این جشنواره در پنج رشته حفظ، نمایش، نقاشی، ترتیل و سرود بین مهدهای قرآن برگزار که از بین منتخبین رشته ها به پنج نفر حافظ، پنج نفر مرتل قرآن، یک گروه سرود و یک گروه نمایش هدایایی به رسم یاد بود اهدا شد.

در این جشنواره حجت الاسلام غبیشاوی امام جمعه شهرستان نیز ضمن تقدیر و تشکر از مدیران و مربیانی که در امر آموزش کودکان و نونهالان گام برمی دارند، گفت: آموزش علوم دینی و قرآنی به کودکان علاوه بر ثواب کاری نسل فاضل آینده یک ملت را می سازد و موجب ترقی یک ملت می شود.
کد مطلب 1551245

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