راه ارتباطی 65 روستا در زنجان مسدود است/ تردد در گردنه ها تنها با زنجیر چرخ

احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر راهداران اداره کل راه و ترابری استان مشغول بازگشایی راههای ارتباطی مسدود شده روستاهای استان هستند.
وی با بیان اینکه هم اکنون نیز تردد در گردنه های این استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است، یادآور شد: در این محورها به دلیل ادامه بارش برف و کولاک دید کافی برای رانندگان وسایط نقلیه وجود ندارد.
خلیلی ادامه داد: در حال حاضر محور دندی - تخت سلیمان به دلیل بارش شدید برف و کولاک مسدود است
همچنین با وجود تلاش راهداران برای بازگشایی روستاهای ماهنشان به علت بارش شدید برف و کولاک هنوز 47 راه روستایی مسدود است.
فرماندار ماهنشان با بیان مسدود بودن محور ماهنشان ـ پری ادامه داد: بهدلیل شرایط جوی نامناسب ساعاتی پس از بازگشایی یک محور مجددا مسدود میشود که بههمین دلیل یه مسافران توصیه میشود حتیالامکان به ماهنشان سفر نکنند.
محمدپور از مسدود بودن محور دندی ـ تکاب خبر داد و متذکر شد: کولاک و بارش شدید برف موجب بسته شدن این محور شده و در حال حاضر تردد در این راه امکانپذیر نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تردد در گردنهها و محور زنجان ـ دندی فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است، افزود: رانندگان برای تردد در این مسیرها حتما لوازم ایمنی، پتو و لباس گرم بههمراه داشته باشند.
شهروندان برای اطلاع از وضعیت راههای این شهرستان، میتوانند با شمارههای 7272027 و7272017 و همچنین تلفن گویای 141 تماس بگیرند.
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