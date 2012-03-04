اعزام تیم اسکیت هاکی مازندران به مسابقات قهرمانی کشور

حسین خیری‌ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم مازندران نخستین حضور خود در این رده سنی را تجربه می کند و قرار است به منظور کسب سهمیه‌ های تیم‌ ملی و تجربه بیشتر در این مسابقات شرکت کند.

وی ادامه داد: این مسابقات 18 و 19 اسفندماه جاری به میزبانی استان گیلان در شهر رشت برگزار می‌ شود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران اضافه کرد: تیم مازندران با 12 ورزشکار به مربیگری بهروز هندسی افشار و سرپرستی محسن ربیعیان به این مسابقات اعزام می‌شود.

خیری نیا گفت: هم اکنون نفرات برتر اسکیت هاکی، در اردوی چند 10 روزه که زیر نظر مربیان استان در شهرهای بابل و نوشهر در حال برگزاری است، تمرین می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: تیم منتخب مازندران بتواند در نخستین اعزام خود به این مسابقات، با انگیزه های فروانی که دارد بازیهای خوبی را به نمایش گذاشته و نفراتی از این استان به اردوی تیم ملی دعوت شوند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران، از روند رو به رشد اسکیت در این استان در سالهای اخیر ابراز رضایت کرد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته برای زیر ساختهای مناسب این رشته در آینده،شاهد کسب موفقیت بیشتر اسکیت بازان مازندرانی در رقابتهای معتبر بود.

مازندران حدود دو هزار ورزشکار سازماندهی شده در رشته اسکیت دارد.

