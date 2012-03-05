جشنواره تجسمی فجر در شرایط مطلوبی برگزار شد

کامبیز درمبخش؛ هنرمند پیشکسوت کاریکاتور و از اعضای هیات داوری جشنواره تجسمی فجر در گفتگو با مهر گفت: بعد از انقلاب حداقل هزار کاریکاتوریست وارد بازار کار شدند که 100 کاریکاتوریست خوب و 10 نفر عالی از این بین به جامعه هنری معرفی شد اما من و دیگر داوران جشنواره تجسمی فجر انتظار بیشتری به لحاظ کیفی از آثار داشتیم.
وی افزود: ما استعدادهای درخشانی در ایران داریم که در نمایشگاهها و جشنواره مختلف دنیا شرکت کردند و جوایز و افتخارات زیادی را برای ما به ارمغان آوردند البته در جهان امروز مردم گرفتاریهای زیادی دارند و با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم میکنند بنابراین نمیتوان انتظار داشت که حال و روز خوبی داشته و در جشنوارهها حضور پررنگی داشته باشند.
این کاریکاتوریست پیشکسوت ادامه داد: این نکته نیز حائز اهمیت است که جوانان بیش از آنکه به ارائه اثری با کیفیت بالا بیندیشند، به فکر بردن جایزه هستند و این مسئله باعث شده تا برخی یک کاریکاتور را برای شرکت در چند جشنواره و نمایشگاه ارسال کنند. در حالی که انتظار میرود هنرمند جوان با فکر و اندیشه خود، اثری تازه و نو خلق کند.
درمبخش خاطرنشان کرد: ما کاریکاتوریستهای بسیار خوبی داریم که در جشنوارههای مختلف مقام کسب میکنند، اما آنها هم باید بدانند که این جوایز همیشگی نیست و برای اثبات جایگاه خودشان باید کارهای بهتری انجام دهند.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی موضوع جدیدی تحت عنوان سفارش کار پیش میآید که اتفاق خوبی است، چراکه هنرمندان صاحب سبک و پیشکسوت معمولا سرشان شلوغ است و سفارش اثر به آنها باعث میشود تا آنها هم در کنار جوانان آثارشان را به نمایش بگذارند اما اگر برای خلق اثری به هنرمند سفارش داده شود، دیگر نمیتوان به آن عنوان جشنواره گفت. بنابراین دست اندرکاران باید برای حضور چهرهها، چاره دیگری تدبیر کنند.
وی به اعتبارات زیادی که کاریکاتوریستهای ایرانی کسب کردهاند اشاره کرد و گفت: همیشه کاریکاتور و سینما بیشترین جوایز را برای ایران در عرصه بینالمللی کسب کرده است. این دوره از جشنواره تجسمی فجر هم در شرایط مطلوبی برگزار شد، داوران خوبی انتخاب شدند و نمایشگاهها هم در سطح قابل قبولی قرار داشتند و این نشان میدهد برگزارکنندگان زحمت زیادی کشیده بودند.
درمبخش در پایان گفت: اگر این حمایت با یک برنامهریزی کلان انجام شود، بیشک شاهد اتفاقات بهتری در همه هنرها خواهیم بود چراکه برخی از هنرمندان ما آتلیهای برای خلق آثار خود ندارند و مجبورند در خانههای کوچک و اجارهای خود کار و زندگی کنند که این باعث میشود هنرمند نتواند خلاقیت خود را در کارش گسترش دهد. این پشتیبانی تنها با همیاری معاونت هنری و مرکز هنرهای تجسمی میتواند به مرحله عمل برسد و با این اتفاق میتوان شاهد شکوفایی استعدادهای درخشانی در همه عرصهها بود.
یک پیشکسوت هنر کاریکاتور معتقد است: حضور چشمگیر شرکت کنندگان در چهارمین جشنواره بینالمللی تجسمی فجر، از نقاط قوت این دوره بود که نشان از اجرای درست این برنامه داشت.
کامبیز درمبخش؛ هنرمند پیشکسوت کاریکاتور و از اعضای هیات داوری جشنواره تجسمی فجر در گفتگو با مهر گفت: بعد از انقلاب حداقل هزار کاریکاتوریست وارد بازار کار شدند که 100 کاریکاتوریست خوب و 10 نفر عالی از این بین به جامعه هنری معرفی شد اما من و دیگر داوران جشنواره تجسمی فجر انتظار بیشتری به لحاظ کیفی از آثار داشتیم.
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