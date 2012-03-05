تمرکز در بیداری اسلامی مهمترین فعالیت مجمع تقریب در سال جاری بود

آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در مورد مهمترین فعالیت مجمع در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: مهمترین فعالیت مجمع تقریب موضوع بیداری اسلامی و تماس با شخصیتها و گروههای مختلف کشورهایی است که بیداری اسلامی در آنها اتفاق افتاده است که تونس، یمن، لیبی از مله آنهاست.

وی تأکید کرد: در این زمینه مجمع ضمن شناخت ماهیت حرکت مردمی در بیداری اسلامی تماسهای زیادی با اندیشمندان داشته است و اقلام فرهنگی و کتاب و مجله های بیداری را در تهران و بیروت منتشر کرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: همچنین در سال جاری سطح فعالیتهای خبرگزاری تقریب مذاهب اسلامی را بالا برده و کیفیت برنامه های شبکه تلویزیونی 24 ساعته "الوحدة" نیز ارتقا پیدا کرد.

وی یادآور شد: حضور در نشستهای گوناگون جهان و شرح حرکت بیداری اسلامی و تأثیرپذیری این حرکت از انقلاب اسلامی ایران از جمله مهمترین فعالیتهای مجمع در سال جاری چه در حوزه تبلیغات و انتشارات و چه در حوزه برپایی کنفرانس به شمار می رود.



تسخیری در ادامه به نقاط قوت و ضعف فعالیتهای مجمع تقریب اشاره کرد و گفت: ارتباط وسیع و آشنایی با شخصیتهای گوناگون جهان اسلام و انجام تماس با برخی از اندیشمندان و حتی خاموش کردن برخی فتنه ها از طریق مجمع تقریب - که نمونه آن در اندونزی بود که افراد تکفیری و تندرو با همت مجمع تا حد زیادی کنار رفته و خاموش شدند- از جمله نقاط قوت فعالیتهای مجمع تقریب در سال جاری به شمار می رود و از طرفی کمبود بودجه نیز که منجر به کاهش فعالیتهای مجمع می شود از جمله نقاط ضعف مجمع تقریب است.



دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی به مهمترین برنامه های سال آینده مجمع اشاره کرد و گفت: برای سال آینده بر روی مسئله بیداری اسلامی تمرکز بیشتر خواهیم داشت و روی مسئله تقویت خبرگزاری تقریب و حضور بیشتر در محافل بین المللی متمرکز خواهیم شد و ضمن تقویت دانشگاه مذاهب اسلامی بر رشته های آن افزوده خواهد شد و علاوه بر آن بنا داریم که کتابهای مجمع را به زبانهای گوناگون است ترجمه و منتشر کنیم.