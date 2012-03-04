خط تولید پروفیل چوب- پلاستیک در اصفهان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت الوار پلاست سپاهان با بیان اینکه پروفیل چوب-پلاستیک از تلفیق ضایعات سلولزی با پلاستیک نو و بازیافتی ساخته می شود، اظهار داشت: این پروژه ایده شرکت الوار پلاست سپاهان است که با حمایت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به ثمر رسیده است.

مهرو جهادی با بیان اینکه تعمیر و نگهداری این پروفیل در بلند مدت نسبت به چوب و فلز کمتر است، افزود: این پروفیل در مقابل موریانه، حشرات، جوندگان و قارچ مقاوم است.

وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته برای ساخت مبلمان شهری از چوب و فلز کمتراستفاده می شود، بیان کرد: در این کشورها از ای نگونه پروفیلها به دلیل مزایای ذکر شده و همچنین محافظت از محیط زیست برای ساخت مبلمان شهری استفاده می گردد.

مدیرعامل شرکت الوار پلاست سپاهان با بیان اینکه این شرکت توانایی تولید نیمکت و مبلمان شهری به وسیله پروفیل چوب-پلاستیک را داراست، اظهار داشت: اینگونه نیمکت و مبلمان شهری دارای مقاومت رطوبتی بالایی است و همچنین طول عمر بیشتری نسبت به نیمکتها و مبلمان شهری ساخته شده از چوب دارد.

شرکت الوار پلاست سپاهان در سال 1383 در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر شده و زمینه فعالیت آن کامپوزیت های چوب-پلاستیک است.