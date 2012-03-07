بررسی عملکرد 9 ساله فدراسیون چوگان/ شرایط برگزاری لیگ را نداریم

حمزه ایلخانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص اقداماتش در فدراسیون چوگان اظهار داشت: امسال نهمین سالی است که این فدراسیون تشکیل شده است و اقدامات بسیاری طی این مدت برای رشد و توسعه این ورزش کاملا بومی صورت گرفته است که از جمله آن می توان به ایجاد 7 زمین چمن چوگان که 8 برابر یک زمین چمن فوتبال است، اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در حدود 200 اسب و 120 بازیکن در اختیار داریم، گفت: تجهیزات و امکانات مورد نیازمان را از کشورهایی مانند آرژانتین، انگلیس، اروگوئه، هند و پاکستان وارد می کنیم.

سرپرست فدراسیون چوگان در خصوص تاثیرتحریم‌ها در واردات تجهیزات این ورزش، گفت: خوشبختانه بدلیل اینکه از قبل این تجهیزات را وارد کردیم در این رابطه هیچ مشکلی نداریم، ضمن اینکه اقلام ورزشی مشمول تحریمها نمی‌شوند.

وی در خصوص برگزاری مسابقات لیگ در این رشته ورزشی نیز گفت: با توجه به اینکه تنها 4 باشگاه در تهران و دو هیئت چوگان در استانهای اصفهان و قزوین داریم لذا فعلا شرایط برگزار کردن مسابقات لیگ چوگان را نداریم اما مسابقات دیگری را از اردیبهشت ماه سال آینده طبق سنوات گذشته برگزار خواهیم کرد.

ایلخانی زاده با بیان اینکه در ورزش چوگان ایران رتبه برتر منطقه است، عنوان کرد: نیمه دوم مهرماه سال آینده در مسابقات جهانی چوگان که در آفریقای جنوبی برگزار می شود شرکت خواهیم کرد ضمن اینکه در صورت مهیا بودن شرایط از تیم چوگان کشورهایی مانند پاکستان، مالزی و مصر هم برای برگزاری مسابقات داخلی دعوت خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه دانشجویان دانشگاه هاروارد شعبه دبی درخواست بازی مقابل تیم ملی ما را دارند به احتمال قوی یک جام دوستانه برای بازی با تیم دانشجویان هاروارد برگزار خواهیم کرد.

ایلخانی زاده در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بودجه مورد درخواست از وزارت ورزش گفت: امسال در حدود 2 میلیارد تومان بودجه از وزارت ورزش درخواست کرده ایم که امیدواریم برای رشد و اعتلای این ورزش ایرانی که فرهنگ ساز بوده با آن موافقت کنند.

وی همچنین در خصوص گرفتن مربی خارجی برای تیم ملی چوگان گفت: هم اکنون مدرس فدراسیون جهانی چوگان " گوین جولین چپلن " از کشور آفریقای جنوبی مربی تیم ملی چوگان کشورمان است ولی متاسفانه بیشتر هزینه های او را بجای اینکه کمیته ملی المپیک بدهد ما از جیب خودمان می دهیم.

سرپرست فدراسیون چوگان با تاکید براینکه همه دنیا ورزش چوگان را به نام ایران می شناسند، از مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خواست که بودجه بیشتری را در اختیار این ورزش بومی و ملی که سرآمد کلیه ورزشهاست بگذارند.