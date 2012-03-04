شرح مفهوم نعمت فکر در برنامه مائده

به گزارش خبرگزاری مهر، عنصر «فکر و اندیشه» از جمله عناصری است که در رأس تعالیم عالیه دین مقدس اسلام قرار دارد و قرآن کریم به عنوان قانون اساسی این آئین ارجمند پر از آیاتی است که عموم انسان ها (و نه تنها مسلمانان) را به «تفکر» و «تعقل» فرا می خواند و روایات و احادیث اسلامی نیز به عنوان یکی از منابع اربعه فقه اسلامی و یادگارهای گران سنگ پیشوایان معصوم (ع)، بیشترین تأکیدات را درباره این موضوع یعنی «فکر و اندیشه» در خود نهفته دارند به همین علت برنامه مائده روز دوشنبه 15 اسفند ماه به این موضوع می پردازد.

یکی از اصول تعلیمات قرآن کریم دعوت به تفکر و تدبر است قرآن انسانها را از پیروی چیزی که دانشی نسبت به آن ندارند منع نموده است : «وَ لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ: از چیزی که دانشی درباره آن نداری پیروی مکن» (سوره اسراء/ 36) این آیه به تنهایی نشان می‌دهد که اسلام تا چه اندازه به زندگی آگاهانه اهمیت می‌دهد.

تاکیدی که قرآن به پرورش نیروی عقل کرده است نیز نشان می‌دهد که از نظر قرآن ، یک انسان رشد یافته کسی است که اهل فکر و تشخیص باشد. از نظر قرآن اگر کسی فکر و اندیشه خود را به طرز صحیحی بکار گیرد و هدف او تنها درک حقیقت باشد می‌تواند رستگاری را از گمراهی تشخیص دهد و لذا هیچگونه اجباری در پذیرفتن اصول دین نیست: «لا اِکراهَ فی الدّینِ قَد تَبیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ ؛ در دین هیچ اجباری نیست هدایت از گمراهی مشخص شده است» (سوره بقره/256) از این آیه بر می‌آید که عامل اصلی انحراف و گمراهی انسانها به کار نگرفتن فکر و اندیشه است.

در آیات مختلف قرآنی ما می‌بینیم پیوسته صاحبان فکر و اندیشه را مورد خطاب قرار داده و از جمله در سوره صاد آیه 29 بیان می‌دارد که « صاحبان خرد پند گیرند.» و همچنین در سوره مومن آیات 53 و54 بیان می‌دارد که فقط صاحبان عقل هدایت می‌یابند با این بیان که «وسیله هدایت و پندآموز صاحبان خرد گردد» و همچنین در سوره روم آیه 28 چنین آمده «برای آن گروهی که تعقل می‌کنند» و در سوره ق آیه 37چنین آمده «پندی است برای کسی او را دلی (عقلی و خردی) باشد.»

در روایت ها نیز جایگاه ویژه‌ای به عقل داده شده است. به طور مثال اولین چیزی که خداوند آفرید عقل می‌باشد. در روایتی دیگر آمده که وقتی خداوند عقل را آفرید به او فرمان داد تا پیش آید، پس عقل آمد، دستور داد که عقب رود پس عقل آن دستور را نیز انجام داد پس خداوند سوگند خورد که به عزت و جلالم سوگند تو عزیزترین و محبوبترین مخلوق در بین سایر مخلوقاتم هستی. همچنین در حدیثی است که خداوند به بنده‌اش بهتر از عقل چیز دیگری نداده است و خوابیدن عاقل بهتر از شب زنده‌داری جاهل می‌باشد.

امام علی(ع) نیز می‌فرمایند تفکر و اندیشه، زندگی قلب بینادل می‌باشد. در برنامه "مائده" شنودگان با شخصیت های دینی متفکر و داستان های قرآنی مبتنی با تفکر آشنا می شوند و فکر کردن به عنوان نعمت الهی مورد بحث قرار می گیرد.

برنامه "مائده" به سردبیری شفیقه مافی و تهیه کنندگی فاطمه سالمی و با گویندگی رضا کاشفی هرروز به جز جمعه ها از ساعت9:45به مدت 10دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.