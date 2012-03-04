کلاهبردار میلیاردی پس از 2 سال فرار در یک باغ دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سال 88 بیش از صد نفر از شهروندان ساکن حسن آباد فشافویه ، به ویژه شهرک گلهای بهشت این بخش که هر کدام از آنها مبالغی تا 10 میلیون تومان را برای پیش خرید آپارتمان به فردی به نام مرتضی پرداخت کرده بودند ،از وی شکایت کردند.آنها در شکایت خود اظهار داشتند که مرتضی به تعهدات خود برای تحویل مسکن عمل نکرده و مدتی است با تعطیلی دفتر ساختمانی " گلهای بهشت " متواری شده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور رئیس شعبه 101 جزایی دادگاه فشافویه ، کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ رسیدگی تخصصی و شناسایی و دستگیری این متهم فراری را در دستور کار خود قرار دادند . اما علیرغم تلاش بسیار ، تمامی اقدامات پلیسی برای دستگیری متهم اصلی پرونده به نتیجه نرسید .

کارآگاهان در تحقیقات از مالباختگان دریافتند که مرتضی ، ساکن بخش فشافویه بوده و از سالها قبل به کار بنایی اشتغال داشته و در ادامه به کار ساخت و ساز خانه های تک واحدی و به تدریج دو واحدی و ... روی آورده و پس از ساخت ، این واحدها را به متقاضیان خرید ملک به فروش می رسانده و با این کار توانست به تدریج اعتماد ساکنان را به خود جلب نموده و اعتباری برای خود کسب کند .

مرتضی در ادامه به ساخت آپارتمانهای چند واحدی روی آورد و با توجه به اعتماد مردم آن منطقه و افزایش متقاضیان ، هم زمان با خرید چند زمین در نقاط مختلف فشافویه ، اقدام به ساخت و ساز انبوه و فروش این آپارتمان ها به خریداران می کرد .

از ابتدای سال 88 و با افزایش تعداد مشتریان ، مشکلاتی برای خریداران در خصوص موعد تحویل واحد خریداری شده به وجود آمد .اختلاف خریداراان با سازنده به علت تأخیر در زمان تحویل آپارتمان ها و یا در واحد فروخته شده بود . در برخی موارد خریدار متوجه می شد که اپارتمان خریداری شده به فرد دیگری واگذار شده و در عوض با پیگیری های خریدار ، واحد دیگری در همان آپارتمان و یا در مجتمع درحال ساخت دیگر در منطقه دیگر به وی تحویل می شد که این گونه حرکات موجبات نارضایتی خریداران را فراهم کرد .

در تحقیقات بیشتر از مالباختگان معلوم شد که مرتضی با افزایش مشتریان ، به علت قیمت مناسب تر این آپارتمان ها نسبت به موارد مشابه در آن منطقه ، محدودیت ها و پیش شرط هایی را برای خریداران وضع کرد که این کار بر افزایش خریداران دامن می زد .

در پیش فروش آپارتمان ها به خریداران مبالغی از 4 الی 10 میلیون تومان از آنان دریافت شده بود که در ماه های بعد تعدادی از خریداران متوجه شدند برخی از این واحدها به چند نفر فروخته شده است . در این وضعیت و در ابتدا با پیگیری آنان به تعدادی از آنها آپارتمان در جای دیگر واگذار شد و با پیچیده تر شدن اوضاع و افزایش این گونه موارد ، متهمان اقدام به تعطیلی دفتر ساختمانی " گلهای بهشت " کرده و متواری شدند .

با شکایات متعدد مالباختگان و تجمیع پرونده ها در شعبه 101 جزایی دادگاه فشافویه و با توجه به اظهارات شکات ، مبلغ کلاهبرداری بالغ بر یک میلیارد تومان اعلام شد .

کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود توانستند متهم ردیف دوم به نام سعید را در تاریخ 13 تیر ماه 89 شناسایی و دستگیر کنند. اما تمامی اقدامات برای شناسایی و دستگیری مرتضی متهم اصلی پرونده همچنان به نتیجه نرسید . در این خصوص خانواده و اطرافیان متهم نیز از وی اظهار بی اطلاعی می کردند . سعید متهم ردیف دوم با قرار وثیقه 3 میلیاردی ریالی روانه زندان شد که پس از مدتی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد .

در حالی که با دستگیری متهم ردیف دوم این پرونده هیچ گونه گشایشی در بازپرداخت طلب مالباختگان حاصل نشده بود و همچنان متهم اصلی نیز حاضر به معرفی خود به دستگاه قضایی و پلیس نشده بود ، با پیشنهاد افسر پرونده مبنی بر انتشار بدون پوشش تصویر " مرتضی " در جرائد ، قاضی پرونده با این پیشنهاد موافقت کرده و در تاریخ 12 بهمن ماه تصویر متهم برای شناسایی مخفیگاه وی از طریق همکاری مردمی منتشر شد . در روز انتشار تصویر متهم در رسانه ها یکی از شهروندان در تماسی با شماره اعلامی از حضور متهم در باغی درمحدوده کرج خبر داد .

با افزایش تماس ها و اطلاعات مردمی به دست آمده ، کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری با اخذ نیابت قضایی به شهرستان کرج اعزام شده و پس از بررسی ها و اطمینان از حضور متهم در این باغ ، ساعت 14 تاریخ 15 بهمن ماه ، با یک عملیات پلیسی وی را دستگیر کردند .

متهم در اعترافات خود گفت : از ابتدا وی قصد کلاهبرداری از مردم را نداشته ولی پس از آنکه به ساخت و ساز انبوه روی آورده نتوانسته به تعهداتش عمل کند و با فشار خریداران مجبور شده به زندگی پنهانی روی آورد .

سرهنگ کارآگاه مرتضی رستمی -سرپرست پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام این خبر گفت : متهم با قرار بازداشت از سوی قاضی پرونده تا تحقیقات کامل از متهم در اختیار کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی قرار دارد. همچنین از سایر شهروندان که از متهم شکایتی دارند دعوت می شود به پایگاه نهم شهرری ( آگاهی شهرری ) مراجعه کنند .