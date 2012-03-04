بررسی گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی برای استانداردسازی

محمدحسین کلانترمعتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا، جلسات کمیته تایید صلاحیت مراکز بازرسی مربوطه با حضور مسئولان ذیربط از جمله مسئولان مرکز ملی تایید صلاحیت برگزار می شود.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ادامه داد: این جلسات با موضوعات مختلف در زمینه های مربوطه برگزار می شود و بررسی های لازم برای صدور و تجدید گواهینامه تایید صلاحیت صورت می گیرد.

این مسئول گفت: به تازگی، صدور و تجدید گواهینامه تایید صلاحیت 9 شرکت بازرسی در کشور با همکاری این مرکز انجام شده است.

صدور و تجدید گواهینامه ها در این زمینه بر اساس الزامات استاندارد ایران ایزو 17020

کلانترمعتمدی ادامه داد: صدور و تجدید گواهینامه های مراکز بازرسی جوش و بازرسی فنی مخازن تحت فشار مربوطه بر اساس مواردی از جمله الزامات استاندارد ایران ایزو 17020 انجام می شود.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران افزود: این امر همچنین با توجه به روش اجرایی "تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد موسسات صدور گواهی صنعت جوش" به شماره 31/142/ر انجام شده است.

وی گفت: توجه به روش اجرایی " تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکتهای بازرسی فنی" به شماره 31/143/ر و گزارشها و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز از دیگر مواری بود که در این خصوص به آنها توجه شده است.

کلانترمعتمدی ادامه داد: با صدور هشت گواهینامه و تجدید یک گواهینامه در زمینه های "بازرسی جوش و انجام آزمونهای غیر مخرب در سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی" و "بازرسی فنی مخازن تحت فشار، دیگ های بخار و بویلرها" موافقت شد.