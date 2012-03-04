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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

بهبهانی خبر داد:

55 هزار سند مالکیت تک برگی در البرز تنظیم شد

55 هزار سند مالکیت تک برگی در البرز تنظیم شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان البرز از تنظیم 55 هزار سند مالکیت تک برگی جایگزین سندهای دفترچه ای در استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهبهانی در نشست خبری که ظهر یک شنبه در ادره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز در کرج برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: طرح تبدیل سندهای دفترچه ای به مکانیزه تک برگ از نیمه دوم سال 89 در کشور آغاز شد و در البرز تا کنون 55 هزار سند دفترچه ای به سند مالکیت تمام مکانیزه تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه این آمار با هدف تکمیل بانک اطلاعات جامع املاک و بانک نقشه ای در حال اجرا است، یادآور شد: کلیه اطلاعات حقوقی و املاکی در بانک جامع املاک و اطلاعات هندسی نیز در بانک جامع کاداسر ثبت می شود.

وی با بیان اینکه این سندهای تک برگ دارای هولوگرام است، تصریح کرد: این سندها قابل بازیابی، بازخوانی و پرینت است و حتی در صورت مفقود شدن و از بین رفتن پرونده های ثبتی، اسناد تک برگی قابل استناد هستند.

بهبهانی بر بالا بودن ضریب ایمنی این سندها تاکید کرد و گفت: این سندها حتی از نظر پدافند غیرعامل نیز غیر قابل دسترسی هستند و امکان جعل آنها به هیچ عنوان وجود ندارد.

وی مهمترین ویژگی این سندها را تعیین موقعیت مکانی املاک با استفاده از سیستم ماهواره ای ( کاداسر) و ایجاد آرشیو الکترونیکی برای بانک جامع املاک و کاداسر برشمرد.

پیشگیری از صدور اسناد معارض و جعلی، ایجاد زمینه ای برای صدور اسناد ID  کارت، درج اطلاعات کامل حقیقی و حقوقی ملک، حذف فرآیندهای دستی صدور سند مالکیت و ... از دیگر مزیتهای طرح سند تک برگی است که مدیرکل ثبت اسناد و املاک البرز به آنها اشاره کرد.

کد مطلب 1551258

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