55 هزار سند مالکیت تک برگی در البرز تنظیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهبهانی در نشست خبری که ظهر یک شنبه در ادره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز در کرج برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: طرح تبدیل سندهای دفترچه ای به مکانیزه تک برگ از نیمه دوم سال 89 در کشور آغاز شد و در البرز تا کنون 55 هزار سند دفترچه ای به سند مالکیت تمام مکانیزه تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه این آمار با هدف تکمیل بانک اطلاعات جامع املاک و بانک نقشه ای در حال اجرا است، یادآور شد: کلیه اطلاعات حقوقی و املاکی در بانک جامع املاک و اطلاعات هندسی نیز در بانک جامع کاداسر ثبت می شود.

وی با بیان اینکه این سندهای تک برگ دارای هولوگرام است، تصریح کرد: این سندها قابل بازیابی، بازخوانی و پرینت است و حتی در صورت مفقود شدن و از بین رفتن پرونده های ثبتی، اسناد تک برگی قابل استناد هستند.

بهبهانی بر بالا بودن ضریب ایمنی این سندها تاکید کرد و گفت: این سندها حتی از نظر پدافند غیرعامل نیز غیر قابل دسترسی هستند و امکان جعل آنها به هیچ عنوان وجود ندارد.

وی مهمترین ویژگی این سندها را تعیین موقعیت مکانی املاک با استفاده از سیستم ماهواره ای ( کاداسر) و ایجاد آرشیو الکترونیکی برای بانک جامع املاک و کاداسر برشمرد.

پیشگیری از صدور اسناد معارض و جعلی، ایجاد زمینه ای برای صدور اسناد ID کارت، درج اطلاعات کامل حقیقی و حقوقی ملک، حذف فرآیندهای دستی صدور سند مالکیت و ... از دیگر مزیتهای طرح سند تک برگی است که مدیرکل ثبت اسناد و املاک البرز به آنها اشاره کرد.