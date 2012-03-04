صادرات کالا در مازندران 75 میلیون دلار افزایش یافت

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 11 ماهه سالجاری بیش از یک میلیون و 400 هزار تن انواع مواد غذایی، سیمان، محصولات کشاورزی، انواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی به ارزش بیش از 250 میلیون دلار از مازندران صادر شد.

وی افزود: مقصد تجاری این کالا ها نظیر عراق، روسیه، افغانستان ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، ویتنام، هنگ کنگ، مالزی، امارات، سوریه ، لبنان، ترکیه، چین ، ژاپن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 61 و از لحاظ ارزشی 43 درصد رشد داشته است.

هاشم پور گفت: در بین گروههای کالایی، کالاهای صنعتی با رشد ارزشی 55 درصد و 71 درصد وزنی از بیشترین رشد برخوردار بوده است.

به گفته هاشم پور، مقدار دو هزار و 53 تن انواع کالاهای وارداتی شامل آهن، فرآورده های نفتی، تخته، کاغذ، گندم، جو به ارزش هزار و 266 میلیون دلار وارد مازندران شده که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 4 درصد کاهش و از نظر ارزشی 21 درصد افزایش داشته است.