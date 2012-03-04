۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

هاشم پور به مهر خبر داد:

صادرات کالا در مازندران 75 میلیون دلار افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از افزایش بیش از 75 میلیون دلاری صادرات 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 11 ماهه سالجاری بیش از یک میلیون و 400 هزار تن انواع مواد غذایی، سیمان، محصولات کشاورزی، انواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی به ارزش بیش از 250 میلیون دلار از مازندران صادر شد.

وی افزود: مقصد تجاری این کالا ها نظیر عراق، روسیه، افغانستان ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، ویتنام، هنگ کنگ، مالزی، امارات، سوریه ، لبنان، ترکیه، چین ، ژاپن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 61 و از لحاظ ارزشی 43 درصد رشد داشته است.

هاشم پور گفت: در بین گروههای کالایی، کالاهای صنعتی با رشد ارزشی 55 درصد و 71 درصد وزنی از  بیشترین رشد برخوردار بوده است.

به گفته هاشم پور، مقدار دو هزار و 53 تن انواع کالاهای وارداتی شامل آهن، فرآورده های نفتی، تخته، کاغذ، گندم، جو به ارزش هزار و 266 میلیون دلار وارد مازندران شده که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 4 درصد کاهش و از نظر ارزشی 21 درصد افزایش داشته است.

