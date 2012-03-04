ملت ایران تهدیدها و تحریم ها را تحقیر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان زنجان باردیگر در آزمونی بزرگ و حساس سربلند و پیروز شدند و ثابت کردند که مردم ولایتمدار و وفادار زنجان هرگز علی رغم همه تهدیدها و تحریم ها دست از پشتیبانی از نظام بر نمی دارند و همواره همانند ملت بزرگ ایران تهدیدها و تحریم ها را تحقیر می کتتد.

12 اسفندمان سال 90 بی شک به عنوان روزی تاریخی و ماندگار برای ملت بزرگ ایران و بخصوص زنجان تبدیل شد. مشارکت بیش از 72 درصدی مردم استان زنجان در صحنه انتخابات 12 اسفندماه حاوی پیام هایی بود مبنی بر وفاداری به نظام و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و پاسداشت یادگار خمینی کبیر .

از چندین ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس نهم رسانه های استکباری سعی در تضعیف و حضور مردم در صحنه انتخابات روز 12 اسفندماه داشتند، اما 12 اسفند از راه رسید تا مردم زنجان همگام با ملت ایران اسلامی با حضور پرشور خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری را بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیافزایند و بر همگان ثابت کنند که بعد از گذشت 33 سال هنوز هم پشتیبان ولایت‌فقیه بوده و در راستای اهداف این نظام گام بر می‌دارند.

حضور تاریخی مردم زنجان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از بسیاری جهات حائز اهمیت بود. تبلیغاتی که از ماه‌ها پیش برای کمرنگ کردن این حضور توسط دشمنان این نظام ترتیب داده شده بود، حکایت از آن می کرد که درانتخابات امسال تعداد کمتری برای دادن رأی به 685 صندوق اخذ رأی در سراسر استان مراجعه کنند و این یعنی به ثمر نشستن همه نقشه‌های دشمنان که با هزینه‌های هنگفت تدارک دیده شده بود، اما باز هم چنین نشد علی‌رغم اینکه در اکثر مناطق استان شاهد بارش سنگین برف بودیم.

بی شک ایرانی هیچ گاه یادگار خمینی کبیر را تنها نخواهد گذاشت و اگر قرار بود حرف رسانه های غربی در مسیر اقتدار و عزت ایران و ایرانی مانع ایجاد کند امروز ایران مقتدر تکیه زده بر قله افتخار و اقتدار نبود.

مردم ایران و زنجان روز 12اسفند آمدند تا ثابت کنند که بیان مقام مظم رهبری سند و حجت برایشان است و هرگز تسلیم حرف های مغرضانه رسانه های استکباری نمی شوند.

اکنون مسئولان باید قدر ملت ایران را بدانند و فردا با برخی کارهای غیرمسئولانه و جهت دار خود پیروزی در انتخابات را در کام آنها تلخ نکنند.

مشارکت خیره کننده مردم استان زنجان بیانگر عشق و وفاداری آنها به نظام است و حرف های زیادی را برای گفتن دارد؛ مشارکت بیش از 72 درصدی مشارکتی نیست به راحتی از کنار آن گذاشت و باید آن را تحلیل کرد و سپاسگذار لطف و عنایت خداوند متعال بود .ملت بزرگ ایران در لیبک به فرمان رهبر عظیم الشان خود دنیای غرب را تحقیر کردند.