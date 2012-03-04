جزییات آرای نامزدهای گرگان و آق قلا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان گرگان تعداد رای مآخوذه در حوزه انتخابیه گرگان وآق قلا را 253 هزار و 572 رای اعلام کرد.

از بین نامزدهای این حوزه انتخابیه سد علی طاهری با کسب 74 هزار و 501 رای روانه مجلس شد و عبدالحسین ناصری با 50 هزار و 223 رای و عیسی امامی با کسب 43 هزار و 312 رای وارد مرحبه دوم کشیده شدند.

آرای دیگر نامزدها به این شرح است: قاسم حاجی محمدی تقر تپه 37 هزارو 134 رای، فرهاد توماج 37 هزار و 26 رای، قدسیه آبشناس 35 هزار و 458 رای، عبد الطیف اسماعیلی 29 هزار و 437 رای، اسماعیل اسلامی 21 هزار و 607 رای، محمد ابراهیم نعیمی 18 هزار و 765 رای، نقی طبرسا12 هزار و 703، حبیب شعبانی هفت هزار و 270 رای و ابوالحسن ریاحی پنج هزار و 338 رای را کسب کردند.

همچنین مختار زرگرانی پنج هزار و 173رای، محمد مهدی قلیچ لی چهار هزار و 680 رای، حالت قلی ایزدی چهار هزار و 412 رای، احمد صیادی سه هزار و 573، عباسعلی داودی سه هزار و 82 رای، زهرا محمدی دو هزار و 338 رای، محمود رضایی هزار و 63 رای، احمد طاطار هزار و 23 رای، علیرضا حیدری 770 رای، محمد شادفر 534 رای، سید امید رضوی 435 رای و حسین صفرزاد 360 رای را کسب کردند.