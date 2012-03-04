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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

جزییات آرای نامزدهای گرگان و آق قلا اعلام شد

جزییات آرای نامزدهای گرگان و آق قلا اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات گرگان، جزییات آرای 24 نامزد نهمین دوره انتخابات این شهرستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان گرگان تعداد رای مآخوذه  در حوزه انتخابیه گرگان وآق قلا  را 253 هزار و 572 رای اعلام کرد.

از بین نامزدهای این حوزه انتخابیه سد علی طاهری با کسب 74 هزار و 501 رای روانه مجلس شد و عبدالحسین ناصری با 50 هزار و 223 رای و عیسی امامی با کسب 43 هزار و 312 رای وارد مرحبه دوم کشیده شدند.

آرای دیگر نامزدها به این شرح است: قاسم حاجی محمدی تقر تپه 37 هزارو 134 رای، فرهاد توماج 37 هزار و 26 رای،  قدسیه آبشناس 35 هزار و 458 رای، عبد الطیف اسماعیلی 29 هزار و 437 رای،  اسماعیل اسلامی 21 هزار و 607 رای، محمد ابراهیم نعیمی 18 هزار و 765 رای، نقی طبرسا12 هزار و 703، حبیب شعبانی هفت هزار و 270 رای و ابوالحسن ریاحی پنج هزار و 338 رای را کسب کردند.

همچنین مختار زرگرانی پنج هزار و 173رای، محمد مهدی قلیچ لی چهار هزار و 680 رای،  حالت قلی ایزدی چهار هزار و 412 رای، احمد صیادی سه هزار و 573، عباسعلی داودی سه هزار و 82 رای،  زهرا محمدی دو هزار و 338 رای، محمود رضایی هزار و 63 رای، احمد طاطار هزار و 23 رای، علیرضا حیدری 770 رای، محمد شادفر 534 رای، سید امید رضوی 435 رای و حسین صفرزاد 360 رای را کسب کردند.

کد مطلب 1551261

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