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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

از وزارت نیرو/

دانشگاه شهید عباسپور به وزارت علوم منتقل شد

دانشگاه شهید عباسپور به وزارت علوم منتقل شد

دانشگاه شهید عباسپور با موافقت شورای عالی اداری از وزارت نیرو به وزارت علوم منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی اداری وزارت علوم بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه های نیرو و علوم همچنین به منظور اجرای مفاد جز (الف) بند (35) قانون بودجه سال 1390 کل کشور با انتقال دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) از وزارت نیرو به وزارت علوم موافقت کرد.

بر این اساس، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) با تمامی منابع، تجهیزات، امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و نیروی انسانی از وزارت نیرو منتزع و به وزارت علوم منتقل می شود.

بر اساس تبصره یک این مصوبه، وزارت علوم موظف است طی مدت دو ماه با همکاری وزارت نیرو نسبت به تصویب اساسنامه و ساختار تشکیلاتی دانشگاه و نیز تعیین ترکیب هیات امنای جدید دانشگاه با عضویت وزیر و یکی از معاونین وزارت نیرو اقدام کند.

به موجب تبصره 2 این مصوبه، ساختمانهای دانشگاه صنعت آب و برق (شهیدعباسپور) به صورت اجاره 99 ساله در اختیار وزارت علوم قرارمی گیرد.

براساس این مصوبه، پژوهشگاه نیرو به منظور انجام پژوهش‌های صرفاً کاربردی و حاکمیتی در بخش برق وابسته به وزارت نیرو و موسسه تحقیقات آب به منظور انجام پژوهش‌های صرفا کاربردی و حاکمیتی در بخش آب و فاضلاب وابسته به وزارت نیرو عمل می کند.

براساس این مصوبه، به منظور برنامه ریزی و مدیریت آموزش های مهارتی صنعت آب و برق، موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق، با منابع، تجهیزات، امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و نیروی انسانی به محل موسسه تحقیقات آب منتقل می شود.

همچنین به منظور پرداخت دیون و بدهیهای صنعت آب و برق، وزارت نیرو موظف است به گونه ای برنامه ریزی کند که طی مدت یکسال مراکز آموزشی و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستان ها را از طریق ساز و کارهای قانونی به فروش رساند.

بر این اساس، وزارت نیرو مجاز است با تأیید کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت علوم، به منظور برگزاری آموزش های مهارتی تحت نظارت موسسه علمی-کاربردی صنعت آب و برق، نسبت به ایجاد مراکز مجری آموزش علمی – کاربردی در جوار کار با اولویت بخش غیر دولتی و در موارد خاص بصورت دولتی اقدام نمایند. این مراکز رأسا مجاز به پذیرش دانشجو و اعطای مدرک تحصیلی نیستند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو موظف است شرح وظایف و مأموریت های جدید، وزارت نیرو موظف است طی مدت یک ماه پس از تهیه و تصویب اساسنامه مراکز، موسسات و پژوهشگاه موضوع این مصوبه، نسبت به تهیه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اقدام کند و اختصاص پست هیات علمی به مراکز، موسسات و پژوهشگاه موضوع این مصوبه ممنوع است.

بر این اساس، کمیته ای مرکب از نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت نیرو، وزارت علوم و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود تا طی مدت سه ماه نسبت به تعیین تکلیف اموال، دارایی ها، اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، تعهدات و نحوه انتقال آنها تصمیم گیری کند.

همچنین وزرای علوم و نیرو، مسئول حسن اجرای مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن نظارت برنحوه اجرای این مصوبه،گزارش دوره ای آن را به شورای عالی اداری ارائه می کند.

این مصوبه از سوی محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1551263

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