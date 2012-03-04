دانشگاه شهید عباسپور به وزارت علوم منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی اداری وزارت علوم بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه های نیرو و علوم همچنین به منظور اجرای مفاد جز (الف) بند (35) قانون بودجه سال 1390 کل کشور با انتقال دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) از وزارت نیرو به وزارت علوم موافقت کرد.

بر این اساس، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) با تمامی منابع، تجهیزات، امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و نیروی انسانی از وزارت نیرو منتزع و به وزارت علوم منتقل می شود.

بر اساس تبصره یک این مصوبه، وزارت علوم موظف است طی مدت دو ماه با همکاری وزارت نیرو نسبت به تصویب اساسنامه و ساختار تشکیلاتی دانشگاه و نیز تعیین ترکیب هیات امنای جدید دانشگاه با عضویت وزیر و یکی از معاونین وزارت نیرو اقدام کند.

به موجب تبصره 2 این مصوبه، ساختمانهای دانشگاه صنعت آب و برق (شهیدعباسپور) به صورت اجاره 99 ساله در اختیار وزارت علوم قرارمی گیرد.

براساس این مصوبه، پژوهشگاه نیرو به منظور انجام پژوهش‌های صرفاً کاربردی و حاکمیتی در بخش برق وابسته به وزارت نیرو و موسسه تحقیقات آب به منظور انجام پژوهش‌های صرفا کاربردی و حاکمیتی در بخش آب و فاضلاب وابسته به وزارت نیرو عمل می کند.

براساس این مصوبه، به منظور برنامه ریزی و مدیریت آموزش های مهارتی صنعت آب و برق، موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق، با منابع، تجهیزات، امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و نیروی انسانی به محل موسسه تحقیقات آب منتقل می شود.

همچنین به منظور پرداخت دیون و بدهیهای صنعت آب و برق، وزارت نیرو موظف است به گونه ای برنامه ریزی کند که طی مدت یکسال مراکز آموزشی و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستان ها را از طریق ساز و کارهای قانونی به فروش رساند.

بر این اساس، وزارت نیرو مجاز است با تأیید کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت علوم، به منظور برگزاری آموزش های مهارتی تحت نظارت موسسه علمی-کاربردی صنعت آب و برق، نسبت به ایجاد مراکز مجری آموزش علمی – کاربردی در جوار کار با اولویت بخش غیر دولتی و در موارد خاص بصورت دولتی اقدام نمایند. این مراکز رأسا مجاز به پذیرش دانشجو و اعطای مدرک تحصیلی نیستند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو موظف است شرح وظایف و مأموریت های جدید، وزارت نیرو موظف است طی مدت یک ماه پس از تهیه و تصویب اساسنامه مراکز، موسسات و پژوهشگاه موضوع این مصوبه، نسبت به تهیه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اقدام کند و اختصاص پست هیات علمی به مراکز، موسسات و پژوهشگاه موضوع این مصوبه ممنوع است.

بر این اساس، کمیته ای مرکب از نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت نیرو، وزارت علوم و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود تا طی مدت سه ماه نسبت به تعیین تکلیف اموال، دارایی ها، اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، تعهدات و نحوه انتقال آنها تصمیم گیری کند.

همچنین وزرای علوم و نیرو، مسئول حسن اجرای مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن نظارت برنحوه اجرای این مصوبه،گزارش دوره ای آن را به شورای عالی اداری ارائه می کند.

این مصوبه از سوی محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.