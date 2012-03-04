نتایج 10 حوزه انتخابیه دیگر اعلام شد/ ورود 190 داوطلب تا ظهر یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 43، نتایج 10 حوزه انتخابیه دیگر که تا ساعت 13:30 روز یکشنبه چهاردهم اسفند ماه 1390 نتایج آنها مشخص شده به این شرح اعلام کرد:

1- در حوزه انتخابیه مرند و جلفا محمد حسن نژاد با کسب 50586 رای از مجموع 139647 آرای صحیح ماخوذه

2- در حوزه انتخابیه کرج عزیز اکبریان با کسب 179589 رای و محمد جواد کولیوند با کسب 165063 رای از مجموع 485055 آرای صحیح ماخوذه

3- در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان غلامرضا کاتب با کسب 16672 رای از مجموع 41402 آرای صحیح ماخوذه

4- در حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه و جویبار کمال علیپور خنک داری با کسب 57449 رای و سید هادی حسینی با کسب 56557 رای از مجموع 202780 آرای صحیح ماخوذه

5- در حوزه انتخابیه خدابنده سید محمد علی موسوی با کسب 41741 رای از مجموع 91202 آرای صحیح ماخوذه

6- در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز غلامرضا اسداللهی با کسب 112387 رای از مجموع 209537 آرای صحیح ماخوذه

7- در حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش جمشید جعفرپور با کسب 55847 رای از مجموع 132322 آرای صحیح ماخوذه

8- در حوزه انتخابیه دشتستان سید مهدی موسوی نژاد با کسب 46614 رای از مجموع 111861 آرای صحیح ماخوذه

9- در حوزه انتخابیه فیروزآباد، قیرکارزین و فراشبند نادر فریدونی با کسب 64026 رای از مجموع 133885 آرای صحیح ماخوذه

10- در حوزه انتخابیه اصفهان حسن کامران دستجردی با کسب 229420 رای و احمد سالک کاشانی با کسب 169677 رای و نیره اخوان بی طرف با کسب 165810 رای و عباس مقتدایی خوراسگانی با کسب 156939 رای از مجموع 614358 آرای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا شده و حمید رضا فولادگر با کسب 130898 رای و مرتضی طلایی با کسب 123302 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

بر اساس این گزارش طبق اطلاعیه شماره 43 با توجه به نتایج جدید اعلام شده از مجموع 183 حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبینی که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آرای حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به 190 نفر می رسد.