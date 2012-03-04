190 نماینده راهی بهارستان شدند/ شمارش آرا در 23 حوزه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی محمد نجار دقایقی پیش در جمع خبرنگاران مستقر در وزارت کشور با بیان اینکه تاکنون 44 هزار و 708 صندوق اخذ رای در سراسر کشور شمارش شده اند، گفت: تاکنون 29 میلیون و 464 هزار و 422 رای شمارش شده است که پس از شمارش کل صندوق های اخذ رای تعداد کل آرای ماخوذه در سراسر کشور نیز اعلام می شود.

وزیر کشور افزود: از 207 حوزه اصلی انتخابیه تا الان غیر از 23 حوزه، شمارش آرای بقیه حوزه ها انجام شده و شمارش آرای این 23 حوزه نیز در حال انجام است که مربوط به حوزه هایی نظیر تهران و مناطق صعب العبور می شود.



وی با اعلام اینکه تاکنون 190 نمایندهبه عنوان منتخب مردم کارشان قطعی شده است، گفت: این 190 نماینده برای مراحل بعدی از جمله تایید شورای نگهبان انجام می شود.



وزیر کشور با اعلام اینکه 30 کرسی مجلس به دور دوم راه یدا کرده اند، گفت: 60 نفراز کاندیداها برای رقابت جهت این 30 کرسی به دور دوم می روند. 32 حوزه باقی مانده نیز که شمارش آرای آنها هننز تمام نشده است مربوط به 70 کرسی مجلس می شود که دارد شمارش می شود.