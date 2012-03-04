۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

همزمان با روز احسان ونیکوکاری/

200 پایگاه در البرز کمکهای مردمی را به نیازمندان می رساند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) همزمان با روز احسان و نیکوکاری و هفته پیش روی آن برنامه های این نهاد را تشریح کرد و اعلام داشت: 200 پایگاه در سطح استان البرز کمک های مردمی را به دست نیازمندان می رساند.

علی سالارکیا در سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و آغاز هفته احسان ونیکوکاری که  از 14 تا 20 اسفند ماه ادامه دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:  در این هفته با شعارسیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی با اجرای طرح های مختلفی در سطح استان رسالت خطیر خود را به منصه ظهور رسانده و در جهت تحقق آمال نیازمندان با مشارکت شهروندان  فعالیت هایی را در دست اقدام داریم.

وی افزود: در پایان هفته جاری تعداد200 پایگاه در سطح استان البرز مستقر خواهد شد تا کمک های مردم را جمع آوری کرده  و در روزهای پایانی سال به دست نیازمندان واقعی برساند.

طرح پیام آوران شادی

سالارکیا ادامه داد: طرح پیام آوری شادی نیز از جمله برنامه های این نهاد مردمی است که با مشارکت مجمع امور صنفی و اصناف استان البرز به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: در این طرح تعداد 25 اتحادیه مشارکت دارند و با تعبیه صنادیق صدقات در 12 هزار صنف در این امر خیرخواهانه مشارکت خواهند داشت.

اجرای طرح هبه و ارسال 10 هزار فرم از سوی سازمان پست

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در بخش دیگری به  ارسال ده هزار فرم از سوی سازمان پست به منازل اشاره کرد و گفت:  در طرح هبه که با مشارکت سازمان پست اجرا شده است ؛ ده هزار فرم به درب منازل خانواده های از قبل شناسایی شده ارسال گردیده و طی آن خانواده هایی که کالاهای جدیدی را خریداری کرده اند کالاهای قابل استفاده  و جایگزین خود را به دست نیازمندان می رسانند.

یک هزارو 600 مدرسه با مشارکت 350 دانش آموز/کمک های مردمی در مصلی جمع آوری می شود

 سالار کیا در ادامه گفت: در روز چهارشنبه یک هزار و 600 مدرسه و 350 دانش آموز  در این امر خیر خواهانه مشارکت خواهند داشت.

وی افزود:  در روز پنج شنبه نیز علاوه بر پایگاههای کمیته امداد مستقر در سراسر استان تعدادی از مساجد شهرستان کرج نیز در کنار بسیج سازندگی در  این روز بزرگ پذیرای کمک های مردمی خواهند بود.

سالار کیا گفت: روز جمعه نیز همزمان با برپایی نماز شکوهمند جمعه در مصلی کرج نیز کمک های مردمی جمع آوری خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در پایان افزود: در سال گذشته نیز استان البرز با کسب بالاترین کمک های مردمی  رتبه اول را در بین سایر استانها به خود اختصاص داده است و با مشارکت مردم این امید می رود که همچنان این رتبه را حفظ کند.

