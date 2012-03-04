به گزارش خبرنگار مهر، قدرت سعادتی ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: یکی از مشکلاتی که در استان زنجان از سال‌های گذشته با آن مواجه هستیم افت مداوم سطح سفره‌های زیرزمینی است که در چند سال گذشته با کاهش 2 متری مواجه شده است و در صورت ادامه این روند وضعیت بسیار نگران‌کننده خواهند شد.



وی با بیان اینکه تغییر اقلیم و بارش‌های نامتناسب باعث ایجاد مشکلاتی همچون کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی شده است، ابراز کرد: اداره‌کل منابع طبیعی باید برنامه‌های مدونی برای مقابله با هرگونه تغییر اقلیم در دست داشته باشد، در همین راستا تاکنون با اجرای طرح‌های مختلف موفق 40 میلیون متر مکعب آب شده‌ایم.



سعادتی به کشت زیتون در 10 هزار هکتار از اراضی استان اشاره کرد و یادآور شد: 10 هزار هکتار از اراضی ملی استان نیز به امر صنعت اختصاص یافته است.

