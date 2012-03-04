کردکوی از مناطق گردشگری گلستان به شمار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی روز یکشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفر نوروز 91 کردکوی افزود: می توان با تمهیدات لازم برای اقامت مسافران، زمینه استفاده آنان را از تفرجگاهها، اماکن مذهبی و مناطق گردشگری این شهرستان فراهم کرد.

فرماندار کردکوی با بیان اینکه این شهر در مسیر زائران حرم امام رضا (ع) قرار دارد، گفت: باید با تأمین امکانات رفاهی تلاش کنیم تا کردکوی یکی از شهرهای مقصد مسافران باشد.



الیاسی از همه کمیته های ستاد خواست: پذیرایی مطلوب از میهمانان نوروزی را در دستور کار خود قرار دهند تا مسافران خاطره خوبی را از شهرستان کردکوی به یادگار داشته باشند.

در ادامه این نشست، شهردار و رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جمعیت هلال احمر و پلیس راه گزارشهای خود را در این باره ارائه کردند.