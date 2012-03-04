حضور مردم پاوه در پای صندوق های رای بیعت دوباره با رهبری بود

ماموستا ملا قادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمام ملت ایران از یک امتحان بزرگ که مختص به رقم زدن سرنوشت کشور ومیهن خود بود سر بلند بیرون آمدند.



امام جمعه پاوه افزود: ملت همواره آگاهی و بصیرت خود را در مواقع حساس به رخ جهانیان کشیده که این خود نشان از ذکاوت این مردم دارد.



وی افزود: مردم اورامانات با نگاهی بلند به سوی آینده ای روشن به پای صندوق های رای آمدند وبا حضور غرورآفرین خود حماسه ای دیگر رقم زدند.



ماموستا قادری گفت: ملت ایران در جای جای میهن اسلامی با حضور پر نشاط وپر شور خود تا پاسی از شب به جهانیان نشان دادند که ملت ایران تابع ولایت وگوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای است.



وی در پایان گفت: ملت ایران با حضور گسترده خود بزرگی وعظمت خود را به جهانیان نشان داد.