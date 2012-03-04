سامانه پیام کوتاه سازمان تعاون روستایی استان قزوین راه اندازی شد

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سامانه پیام کوتاه سازمان تعاون روستایی استان با هدف اطلاع رسانی سریع و دقیق راه اندازی شد.



مدیر تعاون روستایی استان قزوین بیان کرد: سامانه پیام کوتاه یکی از ابزارهای مهم برای اطلاع رسانی محسوب می شود.



وی اطلاع رسانی به موقع و سریع، تسهیل در ارتباط با تشکلهای تحت پوشش، دریافت به موقع نظر مشترکان در خصوص خدمات تعاون روستایی استان، انجام نظر‌سنجی و ارسال پیام به تفکیک هر شهرستان را از قابلیت‌های این سامانه عنوان کرد.



معین الدین افزود: سامانه پیام کوتاه سازمان تعاون روستایی استان قزوین با هدف ارتقاء کیفیت و تسریع در فرآیند مستمر اطلاع ‌رسانی هرچه بیشتر برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان و برقراری ارتباط موثر و سرعت در اطلاع رسانی و تعامل با تشکلهای تحت پوشش و مدیران دستگاههای اجرایی و عموم شهروندان راه اندازی شده است.



این مسئول بیان کرد: این سامانه همچنین قابلیت ارسال نامحدود پیامک برای تمام‌ مشترکان را دارد.



به گفته وی سامانه پیام کوتاه تعاون روستایی قزوین با شماره 30007013007007 به صورت شبانه ‌روزی برای دریافت نظر و پیشنهادات در جهت ارائه خدمات مطلوبتر در خدمت تشکلهای تحت پوشش و مشترکان استانی قرار دارد.

