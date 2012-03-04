نمایندگان مجلس ارزش حضور مردم را بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری ظهر یکشنبه در جلسه پرسنلی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خداوند را شاکریم که برکت خود را به مردم نازل کرد و دل‌های امت اسلامی را به سمت ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی سوق داد و حماسه عظیمی به وجود آمد.



وی ادامه داد: با حضور مردم در پای صندوق‌های رای هم پایه‌های نظام اسلامی مستحکم‌تر شد و هم حمایت همه جانبه‌ای از مقام معظم رهبری و ولایت فقیه برای چندمین بار صورت گرفت.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: حضور چشمگیر مردم در انتخابات مشت محکمی به دهان استکبار یاوه‌گو بود و کشور ما از بسیاری از توطئه‌ها و خطرات رهید.



حجت‌الاسلام اسکندری به تبلیغات گسترده دشمنان برای منصرف کردن از حضور در انتخابات اشاره کرد و افزود: در روزهای ابتدایی شروع تبلیغات انتخاباتی جنب و جوش خاصی در بین مردم نبود و کسانی که با انقلاب اسلامی همراه نبودند از این مسئله خوشحال و دلسوزان انقلاب اسلامی نگران بودند اما ملت ایران در روز انتخابات حماسه بزرگی آفرید.



وی حضور گسترده مردم در انتخابات را نوعی امداد غیبی و حرکت اعجاب برانگیز دانست و تاکید کرد: اراده خداوند پشتیبان انقلاب اسلامی است و خداوند می‌خواهد این انقلاب با همین مردم و رهبری و خط مشی به نتیجه نهایی برسد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: لطف و عنایت خداوند شامل حال ملت ما می‌شود و خداوند نقص‌های ما را با لطف خودش جبران می‌کند.



حجت‌الاسلام اسکندری اظهار داشت: این جزو سنت‌های الهی است که اگر آنچه در توانمان هست به کار گیریم خداوند وعده کرده است که نارسایی‌ها را جبران می‌کند.



وی بر لزوم توجه بیش از پیش به وحدت تاکید کرد و گفت: همه افراد جامعه باید احساس مسئولیت داشته باشند و دست به دست هم دهند تا جامعه به سمت ارزش‌های الهی حرکت کند.



وی تاکید کرد: هر زمانی که اختلافات به وجود آید فضای نکبت‌باری در جامعه حاکم می‌شود اما پایبندی به وحدت به رشد و بالندگی نظام اسلامی منجر می‌شود.



حجت‌الاسلام اسکندری در توصیه‌ای به منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امیدوارم افرادی که برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند قدر مردم و انقلاب اسلامی و نظام و رهبری را به خوبی بدانند و وقتی بر روی کرسی‌های فراهم‌آمده از خون شهدا می‌نشینند یادشان نرود که چه مسئولیت و رسالتی دارند.



وی با بیان اینکه نمایندگان باید به فکر خدمت به مردم و حفظ ارزش‌های الهی باشند تصریح کرد: مردم خوبی‌های خودشان را نشان دادند و حمایت از مردم حق آنهاست، بنابراین افرادی که منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی می‌شوند نباید منفعت طلب یا گروه‌گرا باشند.