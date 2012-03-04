اجرای طرح سلامت کارکنان شرکت آبفار مازندران

سید محمدآقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، سلامت جسمانی و روانی افراد را از نیازهای اساسی انسانی عنوان کرد و گفت: شاخص سلامت یکی از معیارهای تعیین میزان پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و توسعه پایدار هر جامعه است.

وی افزود: بر این اساس، با تشکیل شورای درمان در شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران، طرح سلامت کارکنان در دستور کار این شورا قرار گرفت.

آقازاده، هدف از اجرای این طرح را بررسی وضعیت فعلی و ارتقای سلامت کارکنان، ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و اثر بخشی آنان، کاهش حوادث شغلی و هزینه های درمانی و تسهیل در توانبخشی و بازگشت به خدمت سریع کارکنان، انجام امور درمانی به موقع و ممانعت از پیشرفت بیماریها و افزایش آگاهی کارکنان از وضعیت جسمی آنها عنوان کرد.

وی با اشاره به پیگیری سالانه این طرح افزود: شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در دو سال متوالی طرح سلامت کارکنان را به اجرا در آورده و اکنون تمامی پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و کار مشخص، دارای کارت سلامت و پرونده پزشکی مشخص هستند.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی آبفار مازندران به نشست مشترک با معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در خصوص نحوه خدمات دهی به جانبازان و ایثارگران اشاره ای کرد و گفت : با توجه به بند (ب) ماده 44 برنامه پنجم توسعه مبنی بر پرداخت هزینه های درمانی جانبازان و ایثارگران، تمامی هزینه های درمانی کارکنان جانباز و ایثارگر این شرکت به صورت کامل پرداخت می شود.

آقازاده در خصوص بیماران صعب العلاج اذعان داشت: مطابق دستورالعمل وزارت نیرو تا 75 درصد هزینه درمانی بیماران خاص و صعب العلاج شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران پرداخت و به منظور رفاه حال فرزندان معلول کارکنان شرکت نیز مبلغی به صورت ماهانه واریز می شود.