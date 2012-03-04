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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

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شش هزار شغل خانگی توسط 42 دستگاه اجرایی در گناباد ثبت شد

شش هزار شغل خانگی توسط 42 دستگاه اجرایی در گناباد ثبت شد

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کار و تعاون گناباد گفت: شش هزار شغل توسط 42 دستگاه اجرایی شهرستان ثبت سامانه رصد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی افرادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گناباد اظهار داشت: تاکنون به 575 طرح ارائه شده برای مشاغل خانگی در شهرستان گناباد، تسهیلات پرداخت شده و این شهرستان تاکنون رتبه اول در این زمینه را در خراسان رضوی در اختیار دارد.

وی با اشاره به تسهیلات مشاغل خانگی در گناباد افزود: شهرستان گناباد 1200مورد تعهد ایجاد شغل داشت که در نهایت دو هزار و 100 مورد مجوز مشاغل خانگی در سامانه رصد ثبت شد.

افرادی با بیان اینکه در بخش تسهیلات مشاغل خانگی، اعتبار اولیه ما یک میلیارد و 700 میلیون تومان بود، افزود: این تسهیلات به چهار میلیارد و 250 میلیون تومان افزایش یافت و یک هزار و 395 طرح با این اعتبار افزایش یافته در سامانه رصد ثبت شد.

وی تصریح کرد: تعهد گناباد برای اشتغالزایی از محل تسهیلات خوداشتغالی دو هزار و 760 مورد بود که باید توسط همه دستگاه های اجرایی ایجاد می شد.

کد مطلب 1551277

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